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الرئيسية | خارج الحدود | جثمان الرئيس الراحل السبسي يصل قصر قرطاج

جثمان الرئيس الراحل السبسي يصل قصر قرطاج

جثمان الرئيس الراحل السبسي يصل قصر قرطاج
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:35

نقلت قوات الأمن والجيش، اليوم الجمعة، جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي من المستشفي العسكري، حيث وافته المنية عن سن 92 عاما، إلى قصر قرطاج.

ونقل الجثمان على متن سيارة عسكرية، باتجاه القصر الرئاسي، وسط حشود من المواطنين الذين تجمعوا أمام المستشفى لوداعه. ويوارى السبسي الثرى، غدا السبت، في جنازة وطنية رسمية.

وبحسب الدستور التونسي؛ تولى رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئاسة مؤقتا، لفترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الخميس، عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 شتنبر بدلا من يوم 17 نونبر، وذلك على إثر شغور منصب الرئيس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - قوة الإرادة. الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:46
الجميل في السبسي حتى وهو في الثانية والتسعين من عمره لم يرهبه قرب قضاء نحبه ومات على قناعاته . رائع أنت سبسي فنم في سلام ..
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-28
2 - مواطن مغربي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:00
الرجل توفي صباح أمس.. لماذا لم تقم له صلاة الجنازة في هذا اليوم المبارك الذي تستجاب فيه الدعوات..ام أن البورقيبيون العلمانيون يكرهون كل ما هو له قدسية في الاسلام؟؟
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27
3 - فلترقد روحه بسلام الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:18
بجوار ماركس ولينين سترقد روحه الخالدة ، موتة هنيئة سعادة الرئيس القاىد السبسي
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-15
4 - مراقب الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:30
كل من فوق التراب تراب. والبقاء والدوام لرب العزة. وكل من تعدى حدود الله. وغير شريعته وتعدى على آياته. فشريعة الله باقية لن تتغير. وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم.
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20
5 - مصطفى الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:47
من إنجازاته في 2017 المساواة في الارث ضدا في الشريعة الإلهية ضن انه سيبقى خالدا ووصل إلى المقولة الشهيرة التي تقول الدنيا تغر وتضر وتمر
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6 - youness الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:09
حمد لله على نعمة الموت سبحان اللدي قهر العباد بالموت
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1
7 - هشام الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:20
3 - فلترقد روحه بسلام

الروح لا ترقد بل تحيا حياة البرزخ حتى يأذن لها المولى عز وجل لتعود الى الجسد مرة أخرى (ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي... الآية ) أما الجسد فيوارى الثرى ويتحول الى تراب
إن كنت مسلما حقا فهذا هو الشرح و إن كنت غير ذالك فهذا الكلام لا يعنيك
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3
8 - مغربي3 الجمعة 26 يوليوز 2019 - 18:28
ادكروا امواتكم بخير
كل نفس بما كسبت رهينة
فالله الدي يحاسب
وان كان المرحوم دوي 92 سنة من عمره فالعيب ليس فيه بل العيب في الدين وضعوه في دالك المنص وهو كهل وهدا مشكلنا نحن العرب والمسلمين نحب الكراسي رغم ان الانسان عندما يكبر في السن لا يعرف ما هي القرارات الصائبة من الخاطئة
فمشكل الارث وغيره من القرارات التي خرجت بادن رئيس الجمهورية فهدا المشكل مشكل التونسيين فادا كان القرار خاطيء فالعيب على الدين رحبو به
اللهم ارحم موتى المسلمين
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