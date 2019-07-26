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كُتّاب وآراء
جثمان الرئيس الراحل السبسي يصل قصر قرطاج
نقلت قوات الأمن والجيش، اليوم الجمعة، جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي من المستشفي العسكري، حيث وافته المنية عن سن 92 عاما، إلى قصر قرطاج.
ونقل الجثمان على متن سيارة عسكرية، باتجاه القصر الرئاسي، وسط حشود من المواطنين الذين تجمعوا أمام المستشفى لوداعه. ويوارى السبسي الثرى، غدا السبت، في جنازة وطنية رسمية.
وبحسب الدستور التونسي؛ تولى رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئاسة مؤقتا، لفترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الخميس، عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 شتنبر بدلا من يوم 17 نونبر، وذلك على إثر شغور منصب الرئيس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
الروح لا ترقد بل تحيا حياة البرزخ حتى يأذن لها المولى عز وجل لتعود الى الجسد مرة أخرى (ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي... الآية ) أما الجسد فيوارى الثرى ويتحول الى تراب
إن كنت مسلما حقا فهذا هو الشرح و إن كنت غير ذالك فهذا الكلام لا يعنيك
كل نفس بما كسبت رهينة
فالله الدي يحاسب
وان كان المرحوم دوي 92 سنة من عمره فالعيب ليس فيه بل العيب في الدين وضعوه في دالك المنص وهو كهل وهدا مشكلنا نحن العرب والمسلمين نحب الكراسي رغم ان الانسان عندما يكبر في السن لا يعرف ما هي القرارات الصائبة من الخاطئة
فمشكل الارث وغيره من القرارات التي خرجت بادن رئيس الجمهورية فهدا المشكل مشكل التونسيين فادا كان القرار خاطيء فالعيب على الدين رحبو به
اللهم ارحم موتى المسلمين