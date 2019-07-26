جثمان الرئيس الراحل السبسي يصل قصر قرطاج

هسبريس ـ مُتابعة

نقلت قوات الأمن والجيش، اليوم الجمعة، جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي من المستشفي العسكري، حيث وافته المنية عن سن 92 عاما، إلى قصر قرطاج.

ونقل الجثمان على متن سيارة عسكرية، باتجاه القصر الرئاسي، وسط حشود من المواطنين الذين تجمعوا أمام المستشفى لوداعه. ويوارى السبسي الثرى، غدا السبت، في جنازة وطنية رسمية.

وبحسب الدستور التونسي؛ تولى رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئاسة مؤقتا، لفترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الخميس، عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 شتنبر بدلا من يوم 17 نونبر، وذلك على إثر شغور منصب الرئيس.