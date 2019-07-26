24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:49
|06:31
|13:39
|17:18
|20:37
|22:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكتاني يحظى بوسام رئاسي رفيع في الكوت ديفوار
- علوية صبح في بيت ياسين
- وفرة إنتاج الصيد البحري تُنعش عرض الأسماك بالأسواق الوطنية
- رصيف الصحافة: المغرب يقتني معدات عسكرية بـ 325 مليون دولار
- قطار فاس-مراكش ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات
بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة (5.00)
الديالمي: المغاربة يعيشون ثورة جنسية .. والجمعيات النسائية خجولة (5.00)
- "شتائم بنكيران" تُغضب العثماني .. وأزمة جديدة تلوح في أفق الأغلبية - (92)
- فاجعة "سيارة الحوز" .. عمليات الإنقاذ تنتشل 15 جثة من تحت الأوحال - (80)
- الشيخ حماد القباج: "فرنسة التعليم" خيانة للأسلاف - (70)
- الديالمي: المغاربة يعيشون ثورة جنسية .. والجمعيات النسائية خجولة - (52)
- الحكومة تتفاءل بالسنوات القادمة لتحقيق أعلى نسب النمو الاقتصادي - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحراك الجزائري يتشبث بالتغيير الجذري للنظام
أعلن الحراك الشعبي في الجزائر رفضه للحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، مجدِّدا تمسكه بمطلبه الأساسي المتمثل في تغيير جذري للنظام.
وخرج الآلاف من المحتجين، اليوم الجمعة للمرة الـ23، لتجديد تمسكهم برحيل جميع رموز النظام، وإقرار النظام المدني للدولة، مع إعلان رفضهم للحوار الوطني الذي تبنته رئاسة الجمهورية.
وفي العاصمة الجزائرية رفع متظاهرون شعارات رافضة للحوار ومناوئة لأعضاء الفريق الذي تم اختياره لقيادة هذا المسعى. وعرفت ولايات بجاية وتيزي وزو وقسنطينة ومدن أخرى المشاهد نفسها، مع تسجيل تراجع عدد المتظاهرين مقارنة بالمسيرات الماضية.
وأبقت الشرطة على انتشارها الكثيف بالساحات الرئيسة في العاصمة الجزائر، خاصة ساحتي البريد المركزي وموريس اودان "قلب الحراك"، فيما ظل مترو الانفاق خارج الخدمة بخلاف خدمة الترامواي التي عادت للعمل اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ أول مارس الماضي.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، خلال لقائه بالفريق الذي اختير لقيادة الحوار الوطني، التزم بالعمل على تخفيف الإجراءات الأمنية المرافقة لمسيرات الحراك الشعبي وتسهيل وصول المتظاهرين إليها، إلى جانب دعوته إلى القضاء للنظر في إمكانية إخلاء سبيل معتقلي الحراك.
ودعا فريق الحوار الوطني الدولة إلى اتخاذ إجراءات تهدئة وطمأنة لاستعادة الثقة.