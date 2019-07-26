24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4906:3113:3917:1820:3722:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. قطار فاس-مراكش ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات (5.00)

  2. بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة (5.00)

  3. العقل والكرة (5.00)

  4. الديالمي: المغاربة يعيشون ثورة جنسية .. والجمعيات النسائية خجولة (5.00)

  5. بنك المغرب يصفي شكايات الزبناء ضد المصارف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الحراك الجزائري يتشبث بالتغيير الجذري للنظام

الحراك الجزائري يتشبث بالتغيير الجذري للنظام

الحراك الجزائري يتشبث بالتغيير الجذري للنظام
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 18:38

أعلن الحراك الشعبي في الجزائر رفضه للحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، مجدِّدا تمسكه بمطلبه الأساسي المتمثل في تغيير جذري للنظام.

وخرج الآلاف من المحتجين، اليوم الجمعة للمرة الـ23، لتجديد تمسكهم برحيل جميع رموز النظام، وإقرار النظام المدني للدولة، مع إعلان رفضهم للحوار الوطني الذي تبنته رئاسة الجمهورية.

وفي العاصمة الجزائرية رفع متظاهرون شعارات رافضة للحوار ومناوئة لأعضاء الفريق الذي تم اختياره لقيادة هذا المسعى. وعرفت ولايات بجاية وتيزي وزو وقسنطينة ومدن أخرى المشاهد نفسها، مع تسجيل تراجع عدد المتظاهرين مقارنة بالمسيرات الماضية.

وأبقت الشرطة على انتشارها الكثيف بالساحات الرئيسة في العاصمة الجزائر، خاصة ساحتي البريد المركزي وموريس اودان "قلب الحراك"، فيما ظل مترو الانفاق خارج الخدمة بخلاف خدمة الترامواي التي عادت للعمل اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ أول مارس الماضي.

وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، خلال لقائه بالفريق الذي اختير لقيادة الحوار الوطني، التزم بالعمل على تخفيف الإجراءات الأمنية المرافقة لمسيرات الحراك الشعبي وتسهيل وصول المتظاهرين إليها، إلى جانب دعوته إلى القضاء للنظر في إمكانية إخلاء سبيل معتقلي الحراك.

ودعا فريق الحوار الوطني الدولة إلى اتخاذ إجراءات تهدئة وطمأنة لاستعادة الثقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.