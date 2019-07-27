نصف مليون شخص يصلون السعودية لمناسك الحج

هسبريس - متابعة

أعلنت السعودية، اليوم السبت، أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى المدينة المنورة تمهيدا لأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 555 ألفا، و338.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن إحصائية لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة (رسمية).

وبينت الإحصائية أن 393 ألفا، و719 شخصا غادروا المدينة المنورة مؤخرا متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام، في حين بلغ عدد المتبقين في المدينة المنورة أمس 161 ألفا، و588.

ويبدأ موسم الحج هذا العام مطلع غشت المقبل.

ورحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤخرا بالقادمين لأداء مناسك الحج الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ومؤخرا حذرت السعودية، إنها ستتخذ كافة الإجراءات للحيلولة دون رفع شعارات سياسية أو مذهبية أثناء أداء شعائر الحج.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.