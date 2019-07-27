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الرئيسية | خارج الحدود | الإساءة إلى السبسي تمنع غنيم من دخول تونس

الإساءة إلى السبسي تمنع غنيم من دخول تونس

الإساءة إلى السبسي تمنع غنيم من دخول تونس
هسبريس - د.ب.أ
السبت 27 يوليوز 2019 - 11:57

قال متحدث باسم الحكومة التونسية أمس الجمعة إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع الداعية المصري المتشدد وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلا، بسبب نشره تدوينات مسيئة للراحل الباجي قايد السبسي.

وقال المتحدث إياد الدهماني لوكالة الأنباء التونسية إن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب التونسي".

وكتب غنيم اللاجئ في تركيا والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، على صفحته الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي تدوينات مناوئة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي وفاته المنية يوم الخميس الماضي.

وأثارت التدوينات غضبا في تونس كما فجرت تعليقات ساخرة ضد غنيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان غنيم أشد المنتقدين لمبادرات السبسي بشأن حقوق المرأة ومن بينها مقترحه المساواة بين المرأة والرجل في مادة الميراث ورفع القيود لحق المرأة التونسية بالزواج من الأجنبي غير المسلم.

وقدمت تونس في 2017 احتجاجا رسميا لدى السلطات التركية ضد غنيم.

وزار غنيم تونس عام 2012 خلال فترة حكم الإسلاميين وألقى خطبا في عدة مساجد.

يذكر أن محكمة مصرية حكمت في عام 2017 على غنيم بالإعدام غيابيا بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي السبت 27 يوليوز 2019 - 12:16
لم افهم هو مقيم في تركيا العلمانية لماذا لا ينتقدها لانها لا تطبق الشرع او لان الاخوان في الحكم اذن لا مشكلة في ذلك اذا طبقت الشريعة او لا نفاق في نفاق
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-31
2 - maroc السبت 27 يوليوز 2019 - 12:26
لماذا بعض الدعاة يخرجون من دائرة الدعوة، و يقتحمون المجال السياسي، هكذا لن تجد موطئ قدم في اي دولة عربية
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2
3 - محمد السبت 27 يوليوز 2019 - 12:29
لنعتبر انه اساء الى الاسلام فما دخل هؤلاء واش عندهم سوارت الجنة والنار فيدهم
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1
4 - abdo السبت 27 يوليوز 2019 - 12:40
وفاة السبسي فضحت الظلاميين و المتزمتين المتشددين المغاربة حيث تفاجئت بكثرة السب و الكراهية تجاه الفقيد في مواقع التواصل . أتأسف لهذا التشدد و التخلف الذي وصل مجتمعنا. هنا أدرك أننا مازلنا بعيدين عن التحضر بسنوات ضوئية.
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4
5 - كسر القيود . السبت 27 يوليوز 2019 - 12:44
تركيا المختطفة عندما تلفظ الإخوان ستنهار كل قلاع الإرهاب في العالم الإسلامي وما أخاله بيوم بعيد.
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-1
6 - ياسين الفكيكي السبت 27 يوليوز 2019 - 12:59
حين انتقد البعض سياسات مرسي بعد موته انتفض الاخوان و تجار الدين وارعدوا و ازبدوا بان الشماتة في الموت جريمة لا تغتفر في حين يستحلون ذلك مع مخالفيهم وهاهم يشمتون في الرئيس التونسي و في جنود و شرطة مصر الذين يقتلون في العمليات الارهابية وخاصة هذا الكريه البذيئ اللسان وجدي غنيم المسبح بحمد طاغوت اسطنبول و الذي يصف من مات من اعداء الاخوان بانه نفق كما لو كان حيوانا وغيرها من التعابير الهمجية التي تفضح اخلاق الاسلام السياسي الكريهة والجبانة.
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7 - محسن السبت 27 يوليوز 2019 - 13:16
وهل القايد السبسي هو تونس وهو الشعب التونسي كفى تقديسا للأشخاص.
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8 - الباعمراني السبت 27 يوليوز 2019 - 13:31
بعدما فقد تجار الدين الكثير من صلاحيتهم وضعف تأثيرهم بشكل كبير على المجتمع والناس عما كان عليه مثلا في العهود الجاهلية.
لم يعد يتبقى لهم سوى توزيع صكوك الغفران، وشهادات حسن السلوك على هذا وذاك، بحيث نصبوا أنفسهم قضاة الله في الأرض، و ألغوا كلمة الاختلاف من قاموسهم، فقرروا أن يكفّروا ويهاجموا كل مختلف معهم، واصبح الاسلام ملكا وحكرا لهم لوحدهم.
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9 - Adam السبت 27 يوليوز 2019 - 13:31
ماقاله غنيم هو رأي يدخل في حرية التعبير مادام لم يسب أو يشتم السبسي بغض النظر على أنه مسلم لأن السبسي حتى هو كدلك مسلم.
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10 - كمال السبت 27 يوليوز 2019 - 13:39
واضح لماذا قام السيسي بطردهم من الحكم في مصر.
شرذمه من الثعاليب لو بقيت في الحكم لرأينا الآن جمهورية مصر على شاكله أفغانستان والصومال. مخربه ومدمره.
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