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كُتّاب وآراء
الإساءة إلى السبسي تمنع غنيم من دخول تونس
قال متحدث باسم الحكومة التونسية أمس الجمعة إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع الداعية المصري المتشدد وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلا، بسبب نشره تدوينات مسيئة للراحل الباجي قايد السبسي.
وقال المتحدث إياد الدهماني لوكالة الأنباء التونسية إن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب التونسي".
وكتب غنيم اللاجئ في تركيا والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، على صفحته الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي تدوينات مناوئة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي وفاته المنية يوم الخميس الماضي.
وأثارت التدوينات غضبا في تونس كما فجرت تعليقات ساخرة ضد غنيم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان غنيم أشد المنتقدين لمبادرات السبسي بشأن حقوق المرأة ومن بينها مقترحه المساواة بين المرأة والرجل في مادة الميراث ورفع القيود لحق المرأة التونسية بالزواج من الأجنبي غير المسلم.
وقدمت تونس في 2017 احتجاجا رسميا لدى السلطات التركية ضد غنيم.
وزار غنيم تونس عام 2012 خلال فترة حكم الإسلاميين وألقى خطبا في عدة مساجد.
يذكر أن محكمة مصرية حكمت في عام 2017 على غنيم بالإعدام غيابيا بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
لم يعد يتبقى لهم سوى توزيع صكوك الغفران، وشهادات حسن السلوك على هذا وذاك، بحيث نصبوا أنفسهم قضاة الله في الأرض، و ألغوا كلمة الاختلاف من قاموسهم، فقرروا أن يكفّروا ويهاجموا كل مختلف معهم، واصبح الاسلام ملكا وحكرا لهم لوحدهم.
شرذمه من الثعاليب لو بقيت في الحكم لرأينا الآن جمهورية مصر على شاكله أفغانستان والصومال. مخربه ومدمره.