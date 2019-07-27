حلفاء ترامب يجمعون الأموال لحملة "بريكست" عالمية

هسبريس - د.ب.أ

أفاد تقرير أمس الجمعة بأن البريطاني نايجل فاراج المناهض للاتحاد الأوروبي، ومؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمعوا أموالا لتشكيل مجموعة لمجابهة "الأساليب المخيفة" التي يتبعها المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ودعم "قوة الديمقراطية".

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن "العديد من أنصار الرئيس الأمريكي"، وبينهم كوري لواندوسكي، المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية، وفيل برايانت، حاكم ولاية مسيسيبي، حضروا حفل جمع الأموال وإطلاق مجموعة "وورلد فور بريكست" "دبليو فور بي" الذي أقيم في نيويورك.

وأعاد فاراج وهو الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة ويرأس حاليا "حزب بريكست" الجديد، نشر صور له على موقع "تويتر" خلال لقاء برايانت ورئيسة "وورلد فور بريكست" بيغي غراندي في نيويورك.

واتهم مايك جلاسورثي، مؤسس مجموعة علماء من أجل الاتحاد الأوروبي، فاراج "ببيع (بريطانيا) لترامب"، بينما قالت فاينانشال تايمز إن جماعة وورلد فور بريكست "من المتوقع أن تطلب مشورة غير رسمية من أعضاء آخرين سابقين بحملة ترامب مثل ستيف بانون الذي كان مؤخرا على اتصال بحركات سياسية يمينية في أوروبا".