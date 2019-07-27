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الرئيسية | خارج الحدود | البحرين تنفذ حكم الإعدام في حق مدانين بالإرهاب

البحرين تنفذ حكم الإعدام في حق مدانين بالإرهاب

البحرين تنفذ حكم الإعدام في حق مدانين بالإرهاب
هسبريس - د.ب.أ
السبت 27 يوليوز 2019 - 08:11

أعلنت السلطات البحرينية اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص مدانين.

وقال الادعاء العام في بيان إنه تم إعدام الأشخاص الثلاثة، اثنان من قضية واحدة والثالث من قضية منفصلة صباح اليوم السبت.

وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير 2017 .

وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنغلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ها الصح والمعقول السبت 27 يوليوز 2019 - 12:32
هذا هو الصح اللي غادي يربي المجتمع البحريني ويبعده عن الهمجية أما الحديث عن إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب زاد من طغيان القتلة
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