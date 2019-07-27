24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:51
|06:32
|13:39
|17:18
|20:37
|22:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخضري: إعدامُ المجرمين ليس حلاً .. والانتصار الأمني "نشوة زائفة"
- مسلحون يسرقون ذهبا ومعادن نفيسة بقيمة 40 مليون دولار
- نقابة لأطباء العيون تشيد بـ"قانون حماية البصر"
- امتحان تأهيلي ينتظر 25 ألف مغربي قبل الالتحاق بالثكنات العسكرية
- توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)
أوريد: تاريخ مشترك بين المغرب والمشرق .. والعربية لغة المغاربة (5.00)
- الداودي: المغرب اقترب من حافة الإفلاس .. و"بيجيدي" أنقذ البلاد - (125)
- جمانة حداد: العرب يحتاجون ثورة جنسية .. و"البكارة" غشاء تافه - (121)
- باحثة تونسية: هذه حقيقة تأخير دفن الرسول ﷺ واستقالة أبي بكر - (97)
- 20 سنة من الحكم تجسّد الرؤية الملكية لمواجهة الهشاشة والفقر - (71)
- "ممثلو الأمة" يبحثون إنشاء تلفزة برلمانية لتحسين صورة النواب - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أبوظبي تدخل قائمة أفضل المدن الثقافية في العالم
حلّت أبوظبي في قائمة أبرز المدن الثقافية في العالم وفقا لتصنيف موقع سكاي سكانر الإلكتروني الشهير.
ودخلت أبوظبي هذه القائمة بعدما حدد فيها الموقع الإلكتروني خمس وجهات متميزة، "تساهم في توسيع آفاق المسافرين عبر قضاء عطلة حافلة بالأنشطة الفنية والثقافية"، حسب بيان لوكالة أنباء الإمارات "وام".
واحتلت أبوظبي المرتبة الثانية بعد مدينة فلورنسا الإيطالية، إذ تم تصنيف العاصمة الإماراتية كواحدة من أكثر الوجهات الثقافية تميزا في الشرق الأوسط، مع احتضانها المسرح الوطني وجامع الشيخ زايد الكبير.
كما سلط الموقع الإلكتروني الضوء على افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، "الذي شكل قيمة ثقافية مجزية للإمارة"، علما أن مصممه هو المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل، الحائز على جائزة بريتزكر العالمية.
وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إن "تصنيف أبوظبي كواحدة من أبرز المدن الثقافية في العالم يعكس مستوى الجهود التي بذلتها الدائرة لترسيخ مكانة الإمارة وجعلها في صدارة الوجهات التي يفكر الناس في زيارتها لخوض مغامرتهم الثقافية المقبلة".