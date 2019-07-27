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الرئيسية | خارج الحدود | أبوظبي تدخل قائمة أفضل المدن الثقافية في العالم

أبوظبي تدخل قائمة أفضل المدن الثقافية في العالم

أبوظبي تدخل قائمة أفضل المدن الثقافية في العالم
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 27 يوليوز 2019 - 17:33

حلّت أبوظبي في قائمة أبرز المدن الثقافية في العالم وفقا لتصنيف موقع سكاي سكانر الإلكتروني الشهير.

ودخلت أبوظبي هذه القائمة بعدما حدد فيها الموقع الإلكتروني خمس وجهات متميزة، "تساهم في توسيع آفاق المسافرين عبر قضاء عطلة حافلة بالأنشطة الفنية والثقافية"، حسب بيان لوكالة أنباء الإمارات "وام".

واحتلت أبوظبي المرتبة الثانية بعد مدينة فلورنسا الإيطالية، إذ تم تصنيف العاصمة الإماراتية كواحدة من أكثر الوجهات الثقافية تميزا في الشرق الأوسط، مع احتضانها المسرح الوطني وجامع الشيخ زايد الكبير.

كما سلط الموقع الإلكتروني الضوء على افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، "الذي شكل قيمة ثقافية مجزية للإمارة"، علما أن مصممه هو المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل، الحائز على جائزة بريتزكر العالمية.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إن "تصنيف أبوظبي كواحدة من أبرز المدن الثقافية في العالم يعكس مستوى الجهود التي بذلتها الدائرة لترسيخ مكانة الإمارة وجعلها في صدارة الوجهات التي يفكر الناس في زيارتها لخوض مغامرتهم الثقافية المقبلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع السبت 27 يوليوز 2019 - 19:14
امارات بترليونات الدولارات لم تتمكن من انتاج ولو مبتكر او عالم او مخترع او رياضي او شيئ يذكر. اي ثقافة ? ليس هناك سوى معروضات فرنسا وانجلترا وامريكا وقس على هذا القبيل. ليس بعيدا عن صحاري الضمئ, هناك الواحة العبرية التي تستثمر في عقول مواطنيها وليس بطونهم وتنتج للعالم انظمة الكترونية وتكنولوجية فريدة وتعرضها وتبيعها وتنفق من مداخيلها اموالا كثيرة على البحوث العلمية التي تنفع البشر والحيوان والنبات والارض. لما ارى اولاد العربان كيف يدنسون حدائق لندن في الصيف, واقارنهم باولاد الامريكيين والروسيين والالمانيين الذين يقبلون على متاحف ومكاتب العاصمة البريطانية, لا اتفاءل كثيرا بمستقبل امارات وممالك الخليج.
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