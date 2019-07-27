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كُتّاب وآراء
رفض نتائج تحقيق في قتل محتجّين بعاصمة السودان
رفضت قوى الحرية والتغيير، المعارضة في السودان، نتائج التحقيق الرسمي لفض اعتصام بالعنف أمام مقر الجيش، في الثالث من يونيو الماضي، وقتل فيه 130 شخصا وفقا لنشطاء، بينما ذكرت بيانات رسمية أنهم 87.
واعتبرت قوى الحرية والتغيير، في بيان، النتائج التي أعلنتها اللجنة التي شكلتها النيابة العامة السودانية "محاولة لإخفاء الحقيقة ودفنها تحت الرماد".
وأعلنت النيابة السودانية، اليوم السبت، عن اتخاذ اجراءات قانونية ضد تسعة ضباط كبار جراء تورطهم في "جرائم ضد الانسانية"؛ لدورهم في فض اعتصام المعارضة أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، في الثالث من يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل عشرات المتظاهرين.
وقال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام بالسودان، فتح الرحمن سعيد، خلال مؤتمر صحفي: "87 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 168 آخرون، في فض الاعتصام".
ونفى المتحدث تسجيل حالات عنف جنسي، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير بشدة؛ لانه يتعارض مع تقارير عدة منظمات وشهادات تفيد بتعرض نساء ورجال لذلك.
واقتحمت المنطقة عناصر من الجيش والشرطة، في الثالث من يونيو، اوأطلقت النار على المحتشدين هناك وفضت الاعتصام، وفقا لرواية نشطاء.
وأوضح سعيد أن التحقيقات حددت هوية جنرال، لم تسمه، مشيرا إلى أنه "أمر قوات مكافحة الشغب بفتح النار على المتظاهرين"، وأضاف أن لجنة التحقيق استمعت، في الأسابيع الماضية، إلى 59 شهادة لوكلاء نيابة واطباء ومدنيين وعناصر من قوات الأمن.
من جانبه، نفى المجلس العسكري، الذي يدير السودان منذ الاطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 من أبريل الماضي، مسؤوليته عن فض الاعتصام، وأشار إلى "تسلل عناصر عنيفة ومسلحة بين المتظاهرين".