اكتشاف مقبرة جماعية للكويتيّين في جنوب العراق

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن محافظ المثنى في جنوب العراق، اليوم السبت، العثور على مقبرة جماعية تضم، وفق معلومات أولية، رفات أسرى كويتيين أعدموا في تسعينيات القرن الماضي.

وقال المحافظ أحمد منفي، في بيان، إنه "تم العثور على مقبرة جماعي، تشير المعلومات الأولية إلى أنها تضم كويتيين أعدمهم النظام السابق في إحدى مناطق بادية المحافظة".

وأضاف المسؤول المحلي: "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حصلت على معلومات عن تلك المقبرة، فيما أبلغت الحكومة المحلية الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

من جهتها، قالت الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت، قبل أیام، العثور على رفات أسرى كویتیین في بادیة المثنى، وتم نقلھم إلى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف على البصمة الوراثیة لھم".

وسبق للجهات الحكومیة العراقیة العثور على العشرات من المقابر الجماعیة في بادیة المثنى لمعارضین عراقیین ومدنیین من مختلف الطوائف العراقیة كان نظام صدام حسين أعدمھم في تلك المنطقة النائیة.

وتؤكد الكويت أن عدد مفقوديها منذ عام 1990، إبان اجتياح الجيش العراقي للبلاد، بلغ 320 شخصا، فيما تقول السلطات العراقية إن أكثر من خمسة آلاف عراقي ما يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.

وأعلن العراق، في فبراير الماضي، تسلم الكويت نحو 300 رفات لأسرى؛ بينما استأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين على أيدي تحالف عسكري قادته الولايات المتحدة الأمريكية.