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الرئيسية | خارج الحدود | محاكمة الرئيس عمر البشير تنطلق الأربعاء المقبل

محاكمة الرئيس عمر البشير تنطلق الأربعاء المقبل

محاكمة الرئيس عمر البشير تنطلق الأربعاء المقبل
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 27 يوليوز 2019 - 23:35

حددت النيابة العامة في السودان ثوم الأربعاء المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن المحاكمة ستنعقد في محكمة وسط الخرطوم، بعد أن رفضت محكمة شمال الخرطوم النظر في القضية لأسباب أمنية تتعلق بموقع المرفق.

وكانت النيابة العامة السودانية قد وجهت إلى عمر البشير تهما تتعلق بـ"الفساد المالي، وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني وغسل الأموال، تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ".

وبدأت نيابة مكافحة الفساد، في أبريل الماضي، التحقيق مع الرئيس السابق البشير للاشتباه في تورطه في غسل الأموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.

في ماي الماضي؛ وجّهت النيابة العامة اتهاما إلى الرئيس المخلوع بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدت حركة احتجاجية مناهضة لنظامه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - lahcen الأحد 28 يوليوز 2019 - 00:41
لقد قام بانقلاب عسكري في التسعينات كن القرن الماضي وأول ماقام به هو دستور إسلامي لان كان ديكتاتوريا لان الدستور الاسلامي لن يجد كيف تعارضه ثم لان الاسلام يحمي الغني ويفر له كل شي حتى الآه قد وعدة ان بنى مسجدا بنى الله له قصرا اما الفقير حثى ولو دهب الى الجنة لاأعرف أين يسكن الاسلام يساعد على استغلال الشعوب والعقول الضعيفة بينما في دولةالمتقدمة القانون

يكون الاسلام حقيقي وقد دخله كثير من الدول المتفحمة لان القانون يحميهم بينما في الدول الدكتاتورية فقد اصبح الاسلام عنوان الظلم والحكرة والاقصاء
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