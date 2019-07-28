محاكمة الرئيس عمر البشير تنطلق الأربعاء المقبل

هسبريس ـ مُتابعة

حددت النيابة العامة في السودان ثوم الأربعاء المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن المحاكمة ستنعقد في محكمة وسط الخرطوم، بعد أن رفضت محكمة شمال الخرطوم النظر في القضية لأسباب أمنية تتعلق بموقع المرفق.

وكانت النيابة العامة السودانية قد وجهت إلى عمر البشير تهما تتعلق بـ"الفساد المالي، وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني وغسل الأموال، تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ".

وبدأت نيابة مكافحة الفساد، في أبريل الماضي، التحقيق مع الرئيس السابق البشير للاشتباه في تورطه في غسل الأموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.

في ماي الماضي؛ وجّهت النيابة العامة اتهاما إلى الرئيس المخلوع بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدت حركة احتجاجية مناهضة لنظامه.