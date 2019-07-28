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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تُشرف على تدريب "كوادر البوليساريو".. وغالي يُهدد بالحرب

الجزائر تُشرف على تدريب "كوادر البوليساريو".. وغالي يُهدد بالحرب

الجزائر تُشرف على تدريب "كوادر البوليساريو".. وغالي يُهدد بالحرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:01

رغم ارتفاع الأصوات في الجزائر، خلال الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، المُطالبة بوقف الدعم عن "البوليساريو"، يُواصل النظام الجزائري الإشراف على تدريب وتأطير "أطر الجبهة" تحت غطاء ما يُسمى بـ"الجامعات الصيفية للدولة الصحراوية"، التي انطلقت أمس في ولاية بومرداس الجزائرية.

وخلافاً للسنة الماضية، رفعت السلطات الجزائرية من مستوى تمثيليتها في "الجامعة الصيفية" السنوية التي تنظمها "الجبهة" بولاية بومرداس، حيث حضر حفل افتتاح الجامعة رئيس البرلمان الجزائري، سليمان شنين، رفقة عدد من كبار الشخصيات العسكرية والدبلوماسية في الجزائر.

ويشارك في "الجامعة الصيفية"، التي تستمر إلى غاية التاسع من شهر غشت المقبل، أزيد من 400 من نشطاء "البوليساريو" قادمين من مخيمات تندوف، فضلا عن نشطاء صحراويين قادمين من الأقاليم الجنوبية المغربية.

وتشرف قيادات في الجزائر والبوليساريو، في هذا الموعد السنوي، على إعداد ما يُسمى بـ"كوادر الجبهة"، من خلال تكوينات مختلفة في المجالات العسكرية والدبلوماسية والسياسية والحقوقية قصد تثبيت وتكريس خيار العداء التاريخي للوحدة الترابية للمملكة.

وتزامنا مع افتتاح "الجامعة الصيفية"، دعا إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، إلى ضرورة الاستعداد لخيار العودة إلى الكفاح المسلح ضد المغرب.

وقال غالي، في فيديو مُسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحرب ضد المغرب "محطة إجبارية وحتمية"، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد للقتال ضد الجيش المغربي عبر فتح باب التطوع للانخراط في "جيش الجبهة"، قبل الوصول إلى مرحلة التجنيد الإجباري.

الموقف التصعيدي للجبهة الانفصالية جاء، وفق زعيمها، بسبب ما اعتبره دعم القوى العظمى، بقيادة فرنسا، للموقف المغربي. كما هاجم غالي تعاطي منظمة الأمم المتحدة مع نزاع الصحراء، من خلال فشل مبعوثي الأمم المتحدة في إيجاد حل لهذا الملف.

واعتبر العديد من المتتبعين دعوة غالي إلى الحرب بمثابة حملة انتخابية مبكرة، حيث تستعد البوليساريو لإعلان انطلاق التحضير لمؤتمرها بعد أسابيع.

وخلف الفيديو، الذي سربته قيادة "الجبهة"، نقاشا حادا بين النشطاء الصحراويين، الذين أكدوا أن الخرجة الإعلامية تأتي للتغطية على "الفساد الذي كثر في عهد إبراهيم غالي، وهو ما يظهر من خلال شراء قيادة البوليساريو لمنازل في مختلف المدن العالمية بعد اختلاسها لأموال المساعدات الإنسانية".

كما أوضح منبر إعلامي معارض لسياسة غالي أن ما تروج له قيادة الجبهة بمثابة تغطية على الأوضاع الكارثية والاحتقان الاجتماعي داخل المخيمات، وكشف "هجرة جماعية للقيادة الصحراوية إلى أوروبا هربا من حر الصيف الذي تفوق حرارته الـ 50 درجة بمخيمات الصحراويين".

وأضافت مصادر صحراوية أن إبراهيم غالي شرع في توزيع سيارات رباعية الدفع على بعض القيادات الصحراوية "لكسب قواعدهم الانتخابية في المؤتمر القادم"، مضيفة أن تصريحاته الأخيرة بالحرب ضد المغرب تأتي "لاستمالة أصوات القاعدة الشعبية عبر العزف على وتر العودة للكفاح المسلح".

وخلصت المصادر ذاتها إلى أن جل القراءات للسياق الدولي والإقليمي تؤكد أن تصريحات غالي "بعيدة كل البعد عن الواقع، ولا تعدو كونها فصلا جديدا من التهديديات الروتينية للقيادة الصحراوية التي هددت أكثر من مرة بالعودة إلى الحرب، وهي التهديدات التي أصبحت مثار سخرية العدو قبل الصديق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - مغرب الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:14
الحرب هي الحل الوحيد، أكبر غلط قام به المغرب أنه لم يكمل ما بدأه سنة 1963
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132
2 - marjane الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:21
oh les marionnettes vous nous avez fait peur
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32
3 - مغربي الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:21
فينكك يا صحاب خاوا خاوا الخاوا ديال النفاق.
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96
4 - karim الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:22
الجزائر......... البوليزاريو ، الحرب............ الهزيمة ، (ضَعُفَ الطّالِبُ والمَطْلُوب ) صدق الله العظيم.
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37
5 - Veritas الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:23
الحوار و الاصلاح بين الشعبين الصحراوي و المغربي جد ضروري. المغرب سيكون الخاسر الأكبر اذا كانت حرب. و الاستفتاء حل واقعي في الدول الديمقراطية
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-244
6 - الوادنوني الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:23
كل ما قيل مفهوم إلا ان يسمح لانفصاليين من الاقاليم الجنوبية بمغادرة المغرب للمشاركة في المخيم وتلقي تعليمات التخريب والفوضى من اعداء والعودة للوطن بجوازات سفر الوطن . متى يتوقف هذا الهزل. متى نعمل بما قال عاهل البلاد اما ان نكون وطنيين او خونة. اذا فضل هؤلاء الانفصاليين اسيادهم في الجزائر وتندوف فليبقوا معهم . في رأيي يحب منعهم من العودة للوطن فليذهبوا اين ما شاؤوا ....فليس هناك وطن في العالم يقبل ان يغادره ويعود اليه خائنون بدةن حسيب ولا رقيب..
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112
7 - امجيد الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:23
تقولون مجرد تحذيرات ولاكن هي حقيقية ف بالنسبة للتخمينات ولدروس التي اخذناها لمدة طويلة اوصي المغاربة والمسؤولين العسكريين ان لا يستهينو بهذه الشرذمة لان شبابنا ليس له روح الوطنية لابد الى الرجوع الى الماضي ( السارح مول البغلي ماقريش) هاهما الذين يصبرون على مزاولة هذه المهمة والكادر العسكري يكون مثقفا شكرا
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-36
8 - تغطية الشمس بالغربال الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:23
وما الغريب في ذلك. وهل امريكا تغير سياساتها بتغير الأحزاب. ورقة ضغط تستعمل ضدكم ما دمتم لا تعرفون التعامل مع الملف.
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17
9 - ameur الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:24
و مذا تنتظرون من حكام قلوبهم ملئ حقد و غل على بلادنا انتهم لو كغنت لديهم القوة لمحونا من عل الارض لكن المغرب كبير و اكبر منهم
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33
10 - رشيد المانيا الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:25
هذا شكر الجزائر لكل من خرج للشوارع بعد فوزهم بكأس أفريقيا ولكل من يقول خاوة خاوة...
حقيقة لو استمر الأمر هكذا فسوف لن نحتاج إلى ذلك، إذا رفرفرت راية الجزائر أو البوليزاريو فوق الرباط وأصبحنا تحت سباط حاملي الكلاشنيكوف من الثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية القمعية.
فاستمروا في سذاجتكم وخاوة خاوة.
لكن ولله الحمد لدينا جيش على الحدود يعرف تفكير الجار الشرقي وكل من اقترب إلى الصحراء المغربية يجد اشلاء جسمه فوق خيم تندوف.
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45
11 - Hassan الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:25
العسكر الجزاءري لن يهدء له بال حتى يرى المنطقة مبلقنة لكن مدام المغاربة بد واحدة و مع وحدة الترابية فلن ينفعهم تدريب او نفخ الشردمة
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25
12 - عزالدين الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:26
اولا يجب على السلطات المغربية اعتقال كل من دخل المغرب وقد غادرها قصد المشاركة في الجامعة البوليزبالية وتحقيق معهم على خلفية تهمة التأمر على البلاد مع قوى خارجية معادية للوحدة الترابية تانيا تجريد هؤلاء المرتزقة من جواز السفر وطردهم الى خارج البلاد بعد قضاء المدة الحبسية ويجب الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التأمر على وحدة اراضينا
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45
13 - الباعمراني الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:27
اسطوانة محاربة المغرب قد أصبحت مشروخة عندهم من كثرت تداولها ،،
منذ التسعينات وانتم تتوعدون وتهددوا في أحلامكم انكم ستحاربون المغرب، لكن كل ذلك لم تستطيعوا ان تحققوه على ارض الواقع ، ادن هذا مجرد كلام هراء لانهم يعلمون جيدا انهم ان هم حاولوا ستكون نهايتهم على ايدي القوات المسلحة الملكية ..

اما بالنسبة للجزاءر فهي عودتنا عن دعم مرتزقة البوليزاريو منذ أواسط السبعينات.
لكن كل ذلك فهو مسجل عند المغاربة ..
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19
14 - ولد حميدو الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:27
تشرف على تدريب الارهابيين اما غالي فهو يعيد صدى بوق الجنرالات فحتى المبعوث الاممي فهم اللعبة بان المرتزقة مجرد خدام العسكر
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10
15 - العبدي الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:27
تمسك غريق بغريق فغرق كلشي ههه ، اعني هنا النظام الجزائري و ميليشيا البوليزاريو ، لا ننكر أن بسبب هاد المشكل تستنزف موارد المملكة و تبتز ولكن لا بد للواقع الحق أن يفرض عاجلا أم آجلا و ينتهي المسلسل ، المغرب مستعد لجميع السيناريوهات ، سياسيا و عسكريا
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22
16 - المحارب الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:28
مرحبا نحن جاهزون لإنهاء هذه المسرحية
الله يجعل البركة الجيش المغربي والعتاد الحربي والتجنيد الإجباري ........ لي متافق معايا ادير لايك
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52
17 - مغربي الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:29
بعد استمرار الهزمات الديبلوماسية للجبهة الإنفصالية و الوضع الحرج الذي وضع فيه النظام العسكري الجزائري فالجبهة ليس لها ما تخسره في حرب مع المغرب، و نحن من سيضيع على المستوى الإقتصادي و خاصة السياحة و الإستثمار. لكن لو حاول هؤلاء المرتزقة إستبفزازنا فنحن لهم بالمرصاد
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5
18 - Saad الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:30
البوليساريو والنظام الجزائري ، يتشبت غريق بغريق. رياح التغيير تهب وستحملهما إلى الجحيم. حرب غالي أصبحت نكتة في المواقع الاجتماعية.
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10
19 - مهتم الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:30
مشكلتنا اننا ناخذ تهديدات الجبهة بالسخرية.والواقع يجب الاستعداد فهؤلاء لا ينفع معهم سوى الحرب.
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5
20 - scripte الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:33
الخطير في الأمر ليس التهديدات لغالي او غيره، الخطير علي المغرب هم ما يسمى بانفصاليو الداخل لان هدا فيروس داخل الوطن يروج الأطروحة البوليزاريو في وضح النهار .مادا يستفيد المغرب من هؤلاء ؟ العدوان والأداء وأثارت البلبلة و الفوضى في اي مناسبة مثلما حدث مع فوز فريق الجزائر مؤخرا. هؤلاء الخونة يستفيدون من الدعم المغربي في جميع الميادين ولن يطئطوا الرأس ابدا لان الدولة تبدأ لهم ضعفها كل يوم . ليس ببعيد قتل قائد بالعيون واعتدي علي نجل قائد آخر هده الجرائم لا يجب اخدها بعين التجاهل لربما كان وراءها ارهابيين من هؤلاء الخونة من الداخل ويعتبرون أنفسهم مقاومين. ان كانت الحرب هو خيارهم فانستعد لها وأن لا نقف كالجبان ننتصر اللطمة لكي نرض عليهم
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13
21 - الطاهري الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:33
ليس هناك بما يسمى خاوة خاوة ماشي عداوة بالنسبة للسياسيين لا خاوة لا سدي حمص
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8
22 - fatmee الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:33
اللعبة واضحة. بحال مول الدار الى كان عندو مشاكل داخل بيتو والصراع قائم ومستمر، كينوض ويخلق كذبة بانه واهله مهددون باعتداء ويجب التصدي اليه.
فعوض ان يفك لغز بيته يزبده تعقيدا .
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4
23 - MAROCK 1 الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:34
الحرب تعني الانتحار
شطحة بوليزارية جديدة موجهة لللستهلاك الداخلي.
لا حدث.
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9
24 - امير الشعراء الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:34
المشكل ليس في الرخيص بل فيمن يحركه
الرخيص ما هو الا كركوز
الجمهورية الشيوعية المتهاوية تنظم مؤتمرا لمعاداة المغرب.
الجمهورية الشيوعية التي كانت فيما مضى جزءا من المغرب قبل مجيء الاتراك والفرنسيين.

هذه الجمهورية الشيوعية التي كانت قطعة من المغرب عندها هاجس واحد
اذا استرجع المغرب موريطانيا فسيقوم باسترجاع الباقي
وقي هذا الباقي توجد الجمهورية الشيوعية السطالينية.

يقول الشاعر:

ولا يرجع الكل بلا عودة الباقي...

واكاد اجزم ان من اهم علامات التي ستدل على تغير نظام الجمهورية الشيوعية هو اعترافها بمغربية الصحراء .
والله اعلم
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7
25 - لعريسي الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:34
لو قامت البوليزاريو بأول خطوة انتحارية ضد المغرب لكان نهاية وجودها .ولكان إسترجاع الصحراء الشرقية المسلوبة بما فيها تندوف إلى حضيرة المغرب .
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7
26 - ابوهاجوج الجاهلي الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:35
لم افهم لماذا يتصرف المغرب مع الجارة الجزائرية بهذه السهولة وهو يعرف انها تدرب وتساند وتخسر الملايير من الدينارات من اجل المس بالوحدة المغربية وخلق الحواجز والابتزازات والمغرب لا يحرك ساكنا مع شرذمة من بني معقل وبنو هلال التي استولت على ارض الأمازيغ وتريد ان تؤسس جمهوريتها الوهمية
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8
27 - fawaz الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:35
الشعب الجزائري ليس بيننا وبينه عداوة لكن هناك سوء تفاهم بين الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر والتي سترحل في يوم من الأيام أما الشعوب فباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
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6
28 - مغربي اصيل الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:35
اين اصحاب شعارات خاوة خاوة أم انها هضرة خاوية من يؤطر المرتزقة من اللدي سيحارب المغرب أليس الجيش الجزائري في الخفاء هو من يحمل السلاح من يستضيف جمهورية الخيام البالية الى كانت حسن نية قولوا الصحراء مغربية تم خاوة خاوة اخيرا لا احقاد على الأخوة الجزائرين بدون مزايدات في عائلتنا المتواضعة جزائريون وجزائريات قبائليون ولا اجد حرجا في اثارة هذه المواضيع معهم في كل فرصة وهدا لا يفسد للود قضية
الله الوطن الملك
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8
29 - محمد الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:36
جنرالات الجزائر هم المحركون لمرتزقة البوليساريو الجزائر تعيش فراغا دستوريا منذ 9 يوليوز وبنصالح يتحرك بأوامر القايد صالح وقايدي وبوعزة واسيني وشنكريحة.... 22 جنرال هي التي تحكم الجزائر إذن العداء لوحدتنا الترابية نابع من قلب المؤسسة العسكرية أما المدنيين حتى لو كان الرئيس فهو مجرد دمية وهناك الآن محاولات لفتح حوار وطني يختزل في ثناياه مصادرة حق الشعب الجزائري في تحقيق مطالبه وطرد عصابة الجنرالات دولة مدنية ماشي عسكرية أما دمية البوليساريو فزوالهم وشيك جدا وسيحاسبون على ما اقترفوه من جرائم في حق المغاربة المحتحزين بتندوف.
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6
30 - ولد ماما الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:36
هذا جزاء المهللين بفوز منتخبهم في الكان.. نحن نفرح معهم وهم يسابقون الزمن لتقسيم المغرب... عموما اهلا بالحرب ا كانت ضد الحاضنة او جرائها... ماكاين ما يدار نييت
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10
31 - ابونور الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:39
لا خير يرتجى من جار السوء المسماة الجزائر
يبدو أنه لا مناص من المواجهة المسلحة مع هؤلاء حتى تحسم الأمور نهائيا
الجزائر لن تنزل يدها عن ملف الصحراء لأنها تعلم أنه إذا ما حل هذا المشكل فستكون النهاية الحتمية للعسكر الجاتم على صدر الشعب
لذا لا يجب أن ننتظر الشيء الكثير من ثعالب القارة والرئيس القادم لجارة السوء سيكون أشد عداوة وأكثر لؤما
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4
32 - الوجدي الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:40
الجبهة الاندثار مصيرها والنظام الجزائري في حالة التفكك.ولهدا سيحاول تحريف بوصلة الثورة إلى حرب خارجية لدخل الأشقاء الجزائريين فيها . اما بعد ستنجح الثورة في استئصال جنرالات الخبث وتبقى دائما خاوا خاوا
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2
33 - زكرياء ناصري الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:40
إذا كان غالي/الرخيص يقول بفتح باب التطوع للانخراط في الجيش لإعلان الحرب ضد المغرب،فَلْيَعْلَم بأنّ استعداد المغاربة مسبقا مدنيين وعسكريين للدفاع عنْ وحدتهم الترابية هو تحصيل حاصل! أمّا عن الحرب فلولا الذروع البشرية من إخواننا المحتجزين عنوة أو المغرر بهم الذين يتحصن بهم لتمّ سحقه ومَحْقه من الوجود هو وأتباعه قبل أن يرتد إليه طرفه.وعلى أيّ فالمغاربة ينتظرون تحقيق الإخوة الجزائريين لاستقلالهم كما هو قائم في شعارات الحراك لتنتهي معها خرافة جمهورية الوهم ،وحينها سيحقق الجزائريون استقلال فكرهم المستعمر مِن طرف الطغمة الحاكمة في الجزائر التي يرتكز نظامها على استعداء المغرب لضمان سبب مِن أسباب استمرارها. وقريبا سنجد قماش( راية) جمهورية الوهم يباع في سوق المتلاشيات ولست في حاجة إلى تذكيرك بأوجه استعماله.
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4
34 - محمد الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:41
هذه رسالة الى المتملقين من كانوا يقولوا خاوا خاوا ها هم أجابوكم!
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6
35 - صحراوي الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:42
كل صحراوي مغربي شارك في هذه التظاهرة فهو خاين
لدى نطلب من الدولة ان تطبق القانون
يستفيد من خيرات البلاد و يطعن من الخلف
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5
36 - abde italia الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:42
أستاحلف المغرب بأنا الجزئر دولة يحكمها العسكار تحتى إشراف مخطاط إستخبارتى مناسق مع فرنسا دول أخرى مثل جنوب افريقيا او كوبا دوال أخرى لن تحتريم قرارات المعاهيدة تحتى الامام المتحدى شرعية الداولية .ام البولزريو عصبات مفيات متكوينا بيع المخدرات تحتى إشراف دوال دعمة لى هدا المشروع المخطاط يستهد المغرب اقل لهم المغرب بلد يعرف التخططات كلها
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3
37 - sami rahmoni الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:44
النظام العسكري الجزائري يشبه قضية الصحراء المغربية و فلسطين بالمثل لكن ما يقوم به لصالح تنظيم البوليساريو يختلف على ما يقوم به لصالح الاشقاء الفلسطينيين ، السؤال لماذا ؟ على ما اظن الجميع يعرف الجواب . المغاربة لهم اوراق ضغط كثيرة جدا يجب تفعيلها واخراج العين الحمراء ومن بعده الطوفان يجر الجميع .
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2
38 - ali الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:45
هذه الحرب لن تكن و لن تقع ابدا. والكل يعرف ذلك. 1- المقبور القدافي لم يعد إلا ماضي سخيف و غبي . 2-توغل المغرب في جنوب امريكا بعثر كل مخططات مرتزقة المرادية. 3-كوبا عادت و بإمكانها أن تستمر في دعم المرتزقة و لكن من بعيد في انتظار تشتيت الخيام البالية. اليوم كوبا تطالب بديونها من الجزائر و المرتزقة 3-و أخيرا لو كانت هناك حربا فستكون بين المغرب و الكابرانات. و رغم محدودية عقلهم لا أحدا يراهن على مغامرة الكابرانات في هذه الحرب التي ستكون نهاية دكتاتوريتهم و الرجوع بالجزائر إلى سنين بالوراء.
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5
39 - med الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:46
pour ceux qui ont supporté l Algérie au can
les marocains d waloo
j m en fou d algerie
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6
40 - ضد الضد الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:47
حبذا لو تجرب الحكومة المغربية استقبال رئيس القبائل في المنفى و مجموعة من مؤيديه و تدريبهم لمدة أسبوع فقط في أفران لنرى الرد الجزائري في هذا المضمار.
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6
41 - البوحي رزوق الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:47
الحرب خدعة و من يريد الحرب لا يتكلم ولم يعلن بها
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5
42 - immad الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:50
كفى من الغباء ايها المغاربة ، والله لعار ان تكون الجزائر ازيد من اربعمائة مرتزق للهجوم على المغرب، والله لعار ان تطرد الجزائر المغاربة يوم عيد الاضحى...كاذب من يقول بان الجزائر تريد الخير للمغرب ...لقد نجحوا في ارضاع الجزائريين كراهية المغرب واهله ...وما وقع في كاس افريقيا لايعدو ان يكون نفاقا ومجاملة فارغة كاذبة.
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3
43 - بالوااااااااضح الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:52
ليكن في علم الشعب المغربي والشعب الجزائري الشقيق >>>>> أن عسكر الجزائر وعلى رأسهم الكايد صالح حينما يشعرون ان الشعبين يتقاربان في ما بينهم... يصنعون لهم العراقيل ﻹبعادهم عن بعضهم... لمحو خاوة.. خاوة ....
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1
44 - مغربي أمازيغي صحراوي الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:55
عودة المرتزقة إلى العمل المسلح التي يلوحون بها كلما اشتد عليهم الخناق لن يستطيعوا العودة اليها لأنهم على علم أكثر من غيرهم بأن الأمور ستكون مغايرة لفترة السبعينات والثمانينات التي لم يستطيعوا فيها القيام بأي شيء يدكر على الأرض رغم دعم القدافي آنذاك بأحدث المدرعات والأسلحة الثقيلة أما الآن عند اي مغامرة غير محسوبة العواقب سيكون سحقهم أمر أكيد ومبرر أمام المجتمع الدولي
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45 - عبد العزيز الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:59
النظام الجزايري يتمادي في عدوانه على الوحدة الترابية للمغرب. رغم ان هذا النظام على شفى حفرة من السقوط. العسكر الجزايري هو من يتحكم في النظام الديكتاتوري المفروض على الشعب الجار. عموما المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها.
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46 - صويلح الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:59
أولا هذه الجماعة تأسست للاسترزاق واستنزاف أموال الشعب الجزاءري ولاغرض لها بالحرب مع المغرب فهل يمكن للإبن أن يحمل السلاح ضد أبيه،أعرف إنفصاليي الداخل فهم كلهم أبناء مغاربة وكانت واحدة سيدة صحراوية من إنفصاليي الداخل تقول أن الصحراويات بتندوف يمتن حبا وعشقا في المغاربة،وكان اللوبي النسوي في تندوف يضغط على الطبقة الحاكمة بترك صحراويات تندوف يعاشرن الجنود المغاربة المعتقلين لأنهن يردن إنجاب أبناءهن من أصلاب المغاربة لأن المرأة الصحراوية تعتبر المغربي رجلا فحلا،فكل أبناء البوليزاريو يحبون المغرب والمغاربة وأما القيادة فهي تمتص دماء الشعب الجزاءري لتشتري لنفسها المنازل في لاس بالماس ومالاقة وماربيا وسبتة ومليلية،والعجيب شوفو كاصكات الجداد ليشراو ليهم كاع ديك الكاصكات خلصها الشعب الجزاءري وكل كاصك تايدير 3000درهم،أنا تانصح المغاربة بفتح أذرعهم لأبناءهم البوليزاريو فهذا الإبن تاينزق غير حيتاش محروم من حنان الأب،عنقو وليداتكم يالمغاربة وحنو شي شوية الناس راولات تاتهدد بالحرب حيث ماكاينش الأب ليغادي يطبطب على ولدو، لقد ضاق الولد من فلقة الأم وهو في حاجة إلى الأب الحنون يحن ويجيب ليه ميكة بيمو.
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47 - الحزائر = للمغرب الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:01
لا يمكن التفريق بين بلدين شقيقين بفعل سياسة الاستعمار الفرنسي التي ينهجها ، اصل المشكل فرنسا اما الشعبان يحبان بعضهما زوجتي جزائرية لا أريد تمرير مغالطات
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48 - المراكشي الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:02
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربنا احب من احب كره من كره، ومن لم يعجبه الامر فليشرب البحر وليقضم الجبال رحمك الله ياالحسن بن محمد (الحسن2).
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49 - مهتم الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:04
لن تكون هناك حرب، ولن يكون حل إلى حين تغيير النظام في الجزاءر .
صيغة الحكم الذاتي تخدم مصالح جميع شعوب المنطقة(المغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس. السيادة للدولة المغربية والحكم للشعب الصحراوي. انه تقرير المصير بصيغة سلمية والكل رابح.
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50 - مكانش إستفتاء يا أغبياء. الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:04
المغرب قدم تضحيات جمة للجزائر و ضحى من أجلها بأرواح المغاربة و بأراضيه و أمواله و أسلحته من أجل تحرير الجزائر و أبناء الجزائر ، و كان ذلك بحسن نية و بسخاء لأنه كان أمله كله متعلقا بتحرير البلاد إيمانا منه بوحدة المصيرو وحدة الشعوب المغاربية، ولم يكن يوما يفكر في أن الأخوة بالجزائر سيغدرون به يوما من الأيام ، لكن و أين نحن من هذا كله ي وقتنا الحاضر.
لكن و بعد أن تنكروا للجميل الذي قدمه لهم المغرب و المغاربة ،كانت نيتهم مبيتة مسبقاً، و كانت هي الرغبة في تقسيم المغرب و الطعن في سيادته على اراضيه المسترجة ، فخلقوا عصابة لتشتيت أمته و تفريقها، وإيقاعها في دوامة الفتنة بدون نهاية، فكانت هدية البوليساريو .
و الآن و قد عرفنا مرادهم و ما يسعون إليه ، فعلينا التصدي ليس فقط لتلك الشردمة الإرهابية البويساريو ، بل كذلك للعصابة الحاكمة بالجزائر و ذلك بالمطالبة باسترجاع كل الأراضي المغربية المستحوذ عليها من قبل الطغمة الحاكمة بالجزائر ، و لا وحدة و لا سلم و لا هوادة معهم إلى حين إسترجاع جميع أراضينا بدون نقسان ، و هذا هو الحل الأنسب لكل المشاكل و رد الإعتبار و الكرامة للشعب المغربي.
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51 - احمد الجزولي الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:12
من سيموت اولاد اافقراء اولاد الشعب الجائع اادي يجوعوه اما اولاط الطبقة البرجوازية اين هم غي المدارس العليا ويتابعوم دراستهم بالمعاهد العايا ومحميون بكل الوسائل والنمودج ولد الفشوش اما اولاد الشعب الضعيف الى اين سيلجأ الاالى التجميد ويدفع عليها المقابل اذ اراد ذلك مكين غير ارى لهان الدراهم الفساد موجود داخل الاسرة العسكرية
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52 - ولد علي الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:14
الجزائر تُشرف على تدريب "كوادر البوليساريو".. وغالي يُهدد بالحرب
هذا شأنهم، موقف حكام الجزائر المصلطون على الشعب الجزائري والمعادي للشعب المغربي ليس وليد الان بل معروف مند الستينيات
عندما استولا العسكر على مقاليد الحكم في الجزائر؛
الذي يهم الشعب المغربي هو السلاح الحديث حتى لا يطربص بنا الأعداء
حذاري من هؤلاء الثعابين
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53 - saad الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:16
المغرب في صحرائه وكل من تطاول وحاول المس بالوحدة الثرابية سرى الوجه الآخر للمغرب والمفارقة المسيرة الخضراء تطوع أكثر من 30 ألف مغربي نداءا للوطن وما بالك عندما تمس الوحدة الثرابية المغاربة كلهم جنود مجندة اجدادنا حاربوا من أجل تحرير دول أجنبية فما بالك ببلدك
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54 - افران الاطلس المتوسط الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:18
غالي يهدد بالحرب فليتقدم نحن فانظاركم . فاتت اوان السبعينات والتمانينات باخطاء مسيرين الجيش . التذي اغتنمتم فيها فرصة كبيرة . هذه المرة يتم الدخول الى تنذوف مباشرة .
cette fois ci on vas vous récompense sur tout ce qui c'est pas et ce qui reste a faire et gare a celui qui cherchera a nous faire barrage sur le chemin ou qui passe devant les fores armées
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55 - عاش سيدنا الصحراء مغربية الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:26
هذا التحريض على العداوة و البغضاء و خطاب الكراهيةهو موجه لحراك الشعب الجزائري الذي يطالب جنرالاته بحق تقرير مصيره و بتصفية استعمارهم لأراضيه... و عصبة الجنرالات تهدده بإطلاق مرتزقة الإنفصال و دمية الجنرالات عليهم كما ناصروا القذافي في ليبيا ضد شعبه... فحفنة الجنرالات في واد و شعبها في واد آخر يضيق عليهم الخناق و يطاردهم فلم يجدوا إلا إيقاذ نار الفتنة مع المغرب الشامخ كما فعلوا في 1963 لما كشفهم شعب الجزائر الأحرار فأشعلوها حربا على المغرب و أبقوا استعمارهم للجزائر... فلا تعطوا لرأس الفتنة الفرصة و سيصفي شعب الجزائر استعمارهم و يقرر مصيره...
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56 - سلاك حمادي الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:30
يجب ان يدرك كل المغاربة انه بالرغم من نقط مشتركة بيننا وبين دول الجوار وخصوصا العالم العربي الا انه يبقى ذاك الخطر القادم من الشرق والذي نسج مفاعله في ارض جنرالات العسكر منذ استقلال هذه الدولة الصنيعة ويزداد عداء هؤلاء حول سيادة الترابية للمغرب العظيم وليس لتبادل المشاعر بين الشعبين اَي قوة لتوقيف الاصتدام وإذا حكمت الاقدار الإلهية بحرب ضروس مع هؤلاء الجنرالات فلن يوقفها احد وإذا حكمت الاقدار بانتصار الشعبين ومشاعرهم وزوال الحواجز فهذا مفتاح التنمية وذهاب العقليات المدمرة
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