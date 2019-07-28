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كُتّاب وآراء
الجزائر تُشرف على تدريب "كوادر البوليساريو".. وغالي يُهدد بالحرب
رغم ارتفاع الأصوات في الجزائر، خلال الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، المُطالبة بوقف الدعم عن "البوليساريو"، يُواصل النظام الجزائري الإشراف على تدريب وتأطير "أطر الجبهة" تحت غطاء ما يُسمى بـ"الجامعات الصيفية للدولة الصحراوية"، التي انطلقت أمس في ولاية بومرداس الجزائرية.
وخلافاً للسنة الماضية، رفعت السلطات الجزائرية من مستوى تمثيليتها في "الجامعة الصيفية" السنوية التي تنظمها "الجبهة" بولاية بومرداس، حيث حضر حفل افتتاح الجامعة رئيس البرلمان الجزائري، سليمان شنين، رفقة عدد من كبار الشخصيات العسكرية والدبلوماسية في الجزائر.
ويشارك في "الجامعة الصيفية"، التي تستمر إلى غاية التاسع من شهر غشت المقبل، أزيد من 400 من نشطاء "البوليساريو" قادمين من مخيمات تندوف، فضلا عن نشطاء صحراويين قادمين من الأقاليم الجنوبية المغربية.
وتشرف قيادات في الجزائر والبوليساريو، في هذا الموعد السنوي، على إعداد ما يُسمى بـ"كوادر الجبهة"، من خلال تكوينات مختلفة في المجالات العسكرية والدبلوماسية والسياسية والحقوقية قصد تثبيت وتكريس خيار العداء التاريخي للوحدة الترابية للمملكة.
وتزامنا مع افتتاح "الجامعة الصيفية"، دعا إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، إلى ضرورة الاستعداد لخيار العودة إلى الكفاح المسلح ضد المغرب.
وقال غالي، في فيديو مُسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحرب ضد المغرب "محطة إجبارية وحتمية"، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد للقتال ضد الجيش المغربي عبر فتح باب التطوع للانخراط في "جيش الجبهة"، قبل الوصول إلى مرحلة التجنيد الإجباري.
الموقف التصعيدي للجبهة الانفصالية جاء، وفق زعيمها، بسبب ما اعتبره دعم القوى العظمى، بقيادة فرنسا، للموقف المغربي. كما هاجم غالي تعاطي منظمة الأمم المتحدة مع نزاع الصحراء، من خلال فشل مبعوثي الأمم المتحدة في إيجاد حل لهذا الملف.
واعتبر العديد من المتتبعين دعوة غالي إلى الحرب بمثابة حملة انتخابية مبكرة، حيث تستعد البوليساريو لإعلان انطلاق التحضير لمؤتمرها بعد أسابيع.
وخلف الفيديو، الذي سربته قيادة "الجبهة"، نقاشا حادا بين النشطاء الصحراويين، الذين أكدوا أن الخرجة الإعلامية تأتي للتغطية على "الفساد الذي كثر في عهد إبراهيم غالي، وهو ما يظهر من خلال شراء قيادة البوليساريو لمنازل في مختلف المدن العالمية بعد اختلاسها لأموال المساعدات الإنسانية".
كما أوضح منبر إعلامي معارض لسياسة غالي أن ما تروج له قيادة الجبهة بمثابة تغطية على الأوضاع الكارثية والاحتقان الاجتماعي داخل المخيمات، وكشف "هجرة جماعية للقيادة الصحراوية إلى أوروبا هربا من حر الصيف الذي تفوق حرارته الـ 50 درجة بمخيمات الصحراويين".
وأضافت مصادر صحراوية أن إبراهيم غالي شرع في توزيع سيارات رباعية الدفع على بعض القيادات الصحراوية "لكسب قواعدهم الانتخابية في المؤتمر القادم"، مضيفة أن تصريحاته الأخيرة بالحرب ضد المغرب تأتي "لاستمالة أصوات القاعدة الشعبية عبر العزف على وتر العودة للكفاح المسلح".
وخلصت المصادر ذاتها إلى أن جل القراءات للسياق الدولي والإقليمي تؤكد أن تصريحات غالي "بعيدة كل البعد عن الواقع، ولا تعدو كونها فصلا جديدا من التهديديات الروتينية للقيادة الصحراوية التي هددت أكثر من مرة بالعودة إلى الحرب، وهي التهديدات التي أصبحت مثار سخرية العدو قبل الصديق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
حقيقة لو استمر الأمر هكذا فسوف لن نحتاج إلى ذلك، إذا رفرفرت راية الجزائر أو البوليزاريو فوق الرباط وأصبحنا تحت سباط حاملي الكلاشنيكوف من الثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية القمعية.
فاستمروا في سذاجتكم وخاوة خاوة.
لكن ولله الحمد لدينا جيش على الحدود يعرف تفكير الجار الشرقي وكل من اقترب إلى الصحراء المغربية يجد اشلاء جسمه فوق خيم تندوف.
منذ التسعينات وانتم تتوعدون وتهددوا في أحلامكم انكم ستحاربون المغرب، لكن كل ذلك لم تستطيعوا ان تحققوه على ارض الواقع ، ادن هذا مجرد كلام هراء لانهم يعلمون جيدا انهم ان هم حاولوا ستكون نهايتهم على ايدي القوات المسلحة الملكية ..
اما بالنسبة للجزاءر فهي عودتنا عن دعم مرتزقة البوليزاريو منذ أواسط السبعينات.
لكن كل ذلك فهو مسجل عند المغاربة ..
الله يجعل البركة الجيش المغربي والعتاد الحربي والتجنيد الإجباري ........ لي متافق معايا ادير لايك
فعوض ان يفك لغز بيته يزبده تعقيدا .
شطحة بوليزارية جديدة موجهة لللستهلاك الداخلي.
لا حدث.
الرخيص ما هو الا كركوز
الجمهورية الشيوعية المتهاوية تنظم مؤتمرا لمعاداة المغرب.
الجمهورية الشيوعية التي كانت فيما مضى جزءا من المغرب قبل مجيء الاتراك والفرنسيين.
هذه الجمهورية الشيوعية التي كانت قطعة من المغرب عندها هاجس واحد
اذا استرجع المغرب موريطانيا فسيقوم باسترجاع الباقي
وقي هذا الباقي توجد الجمهورية الشيوعية السطالينية.
يقول الشاعر:
ولا يرجع الكل بلا عودة الباقي...
واكاد اجزم ان من اهم علامات التي ستدل على تغير نظام الجمهورية الشيوعية هو اعترافها بمغربية الصحراء .
والله اعلم
الله الوطن الملك
يبدو أنه لا مناص من المواجهة المسلحة مع هؤلاء حتى تحسم الأمور نهائيا
الجزائر لن تنزل يدها عن ملف الصحراء لأنها تعلم أنه إذا ما حل هذا المشكل فستكون النهاية الحتمية للعسكر الجاتم على صدر الشعب
لذا لا يجب أن ننتظر الشيء الكثير من ثعالب القارة والرئيس القادم لجارة السوء سيكون أشد عداوة وأكثر لؤما
لدى نطلب من الدولة ان تطبق القانون
يستفيد من خيرات البلاد و يطعن من الخلف
les marocains d waloo
j m en fou d algerie
صيغة الحكم الذاتي تخدم مصالح جميع شعوب المنطقة(المغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس. السيادة للدولة المغربية والحكم للشعب الصحراوي. انه تقرير المصير بصيغة سلمية والكل رابح.
لكن و بعد أن تنكروا للجميل الذي قدمه لهم المغرب و المغاربة ،كانت نيتهم مبيتة مسبقاً، و كانت هي الرغبة في تقسيم المغرب و الطعن في سيادته على اراضيه المسترجة ، فخلقوا عصابة لتشتيت أمته و تفريقها، وإيقاعها في دوامة الفتنة بدون نهاية، فكانت هدية البوليساريو .
و الآن و قد عرفنا مرادهم و ما يسعون إليه ، فعلينا التصدي ليس فقط لتلك الشردمة الإرهابية البويساريو ، بل كذلك للعصابة الحاكمة بالجزائر و ذلك بالمطالبة باسترجاع كل الأراضي المغربية المستحوذ عليها من قبل الطغمة الحاكمة بالجزائر ، و لا وحدة و لا سلم و لا هوادة معهم إلى حين إسترجاع جميع أراضينا بدون نقسان ، و هذا هو الحل الأنسب لكل المشاكل و رد الإعتبار و الكرامة للشعب المغربي.
هذا شأنهم، موقف حكام الجزائر المصلطون على الشعب الجزائري والمعادي للشعب المغربي ليس وليد الان بل معروف مند الستينيات
عندما استولا العسكر على مقاليد الحكم في الجزائر؛
الذي يهم الشعب المغربي هو السلاح الحديث حتى لا يطربص بنا الأعداء
حذاري من هؤلاء الثعابين
cette fois ci on vas vous récompense sur tout ce qui c'est pas et ce qui reste a faire et gare a celui qui cherchera a nous faire barrage sur le chemin ou qui passe devant les fores armées