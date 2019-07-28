بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي في غضون 3 أشهر

هسبريس - إفي

تعمل الحكومة البريطانية على افتراض أنه لن يكون هناك اتفاق جديد حول "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أكده مايكل جوف، الوزير المكلف من رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون بتجهيز الاستعدادات للخروج من التكتل.

وفي مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، الأحد، كتب جوف أن الحكومة تستعد لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأضاف: "في وجود رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة ومهمة أكثر وضوحا، سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل دون شروط ولا حجج ولا مزيد من التأجيلات، البريكست سيحدث".

وحذر جوف من أن الزعماء الأوروبيين مصرون على أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي غير قابل للتفاوض؛ وفي هذا السياق، قال: "لازال لدينا الأمل في أن يغيروا رأيهم، لكن ينبغي علينا العمل على أساس أنهم لن يفعلوا ذلك".

وأكد المسؤول البريطاني أن الحكومة ستقوم بحملة كبيرة لمد المواطنين بالمعلومات حول الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

وذكرت الصحيفة نفسها أن جونسون شكل "مجلس حرب" مكون من ستة وزراء رفيعي المستوى وكلفهم بإنجاز الانسحاب في التاريخ المحدد (31 أكتوبر) "بكل الوسائل الضرورية".

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد ساجد جاويد، في صحيفة "صنداي تيلغراف"، أنه سيكون هناك "تمويل إضافي كبير" كي تكون بريطانيا مستعدة للانفصال عن بروكسل في الوقت المحدد، سواء باتفاق أو دون اتفاق.