24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز (5.00)

  2. بقايا أثرية .. المغاربة أول شعب استهلك الحلزون في تاريخ البشرية (5.00)

  3. كُلية الآداب فاس - سَايس تحتفي بالطلبة المتفوّقين (5.00)

  4. ادعاءات المظلومية في خطاب "البيجيدي" (5.00)

  5. شوباني يدخل على الخط بين بنكيران ومؤسسة درعة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي في غضون 3 أشهر

بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي في غضون 3 أشهر

بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي في غضون 3 أشهر
هسبريس - إفي
الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:48

تعمل الحكومة البريطانية على افتراض أنه لن يكون هناك اتفاق جديد حول "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أكده مايكل جوف، الوزير المكلف من رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون بتجهيز الاستعدادات للخروج من التكتل.

وفي مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، الأحد، كتب جوف أن الحكومة تستعد لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأضاف: "في وجود رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة ومهمة أكثر وضوحا، سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل دون شروط ولا حجج ولا مزيد من التأجيلات، البريكست سيحدث".

وحذر جوف من أن الزعماء الأوروبيين مصرون على أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي غير قابل للتفاوض؛ وفي هذا السياق، قال: "لازال لدينا الأمل في أن يغيروا رأيهم، لكن ينبغي علينا العمل على أساس أنهم لن يفعلوا ذلك".

وأكد المسؤول البريطاني أن الحكومة ستقوم بحملة كبيرة لمد المواطنين بالمعلومات حول الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

وذكرت الصحيفة نفسها أن جونسون شكل "مجلس حرب" مكون من ستة وزراء رفيعي المستوى وكلفهم بإنجاز الانسحاب في التاريخ المحدد (31 أكتوبر) "بكل الوسائل الضرورية".

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد ساجد جاويد، في صحيفة "صنداي تيلغراف"، أنه سيكون هناك "تمويل إضافي كبير" كي تكون بريطانيا مستعدة للانفصال عن بروكسل في الوقت المحدد، سواء باتفاق أو دون اتفاق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مهدي الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:22
يله غيريخرجوا.دابا نشوفوا لي جاي.دابا نشوفوا بريطانيا العظمى ديال الشياب أما الشباب راهم تنازلوا على الجنسية وتجنسوا في أوروبا.هاذشي كلو على شوية المهاجرين لي تغربوا تما.وحق الله العظيم المهاجرين قوة إقتصادية وإستهلاكية كبيرة يعرف بحقها غير الأذكياء أما مجرد تصور هاذ البلدان بدون مهاجرين فكساد إقتصادي عظيم جدا.والعظمة لله الواحد القهار ياعنصريين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.