قتلى في تبادل إطلاق نار بحفل زفاف شرق لبنان

هسبريس ـ مُتابعة

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد أن تحول شجار إلى تبادل لإطلاق النار خلال حفل زفاف؛ بالقرب من مدينة بعلبك شرق البلاد.

ووفقا لتقارير صحافية محلية فان المغني الذي كان يحيي الحفل من بين القتلى خلال الشجار الذي أدى، أيضا، إلى إصابة أربعة أشخاص من بين الحاضرين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أصوات أعيرة نارية سمعت في المنطقة، وقد كثفت قوات الجيش والأمن اللبنانية من وجودها تحسبا لأي رد فعل بعد الحادث.