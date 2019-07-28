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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى في تبادل إطلاق نار بحفل زفاف شرق لبنان

قتلى في تبادل إطلاق نار بحفل زفاف شرق لبنان

قتلى في تبادل إطلاق نار بحفل زفاف شرق لبنان
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 28 يوليوز 2019 - 20:53

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد أن تحول شجار إلى تبادل لإطلاق النار خلال حفل زفاف؛ بالقرب من مدينة بعلبك شرق البلاد.

ووفقا لتقارير صحافية محلية فان المغني الذي كان يحيي الحفل من بين القتلى خلال الشجار الذي أدى، أيضا، إلى إصابة أربعة أشخاص من بين الحاضرين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أصوات أعيرة نارية سمعت في المنطقة، وقد كثفت قوات الجيش والأمن اللبنانية من وجودها تحسبا لأي رد فعل بعد الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ريم الأحد 28 يوليوز 2019 - 21:36
سبب الشجار هو ان المطرب كان يغني على شخص موجود في الحفل ، ولذلك قام باطلاق النار عليه فقتله وقتل شقيق المطرب ايضا ، وقتل ايضا الشخص الذي اطلق النار . والسبب الاخر في هذه المجزرة هو ان الكثير من اللبنانين مازالوا يمتلكون السلاح منذ الحرب الاهلية .
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