قنابل دخانية تفرّق مسيرات مطالبة بحقيقة قتل محتجّين في السودان

هسبريس - أ.ف.ب

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، اليوم الأحد، لتفريق متظاهرين مطالبين بإجراء تحقيق مستقل في عملية فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، الشهر الفائت، رغم أن تحقيقا رسميا اتهم ثمانية ضباط بالتورط في الأمر.

وكشف محققون سودانيون، من النيابة العامة والمجلس العسكري الحاكم، أنّ عناصر من قوات الأمن، بينهم جنرال في قوات التدخل السريع، شاركوا في العملية الدامية لفض الاعتصام، يوم 3 يونيو الماضي، دون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك.

وأعلن رئيس فريق التحقيق فتح الرحمن سعيد، أمس السبت، أنّ التحقيقات أظهرت أنّ ثمانية ضباط تورطوا في الحملة الأمنية الدامية، ويواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

لكن قادة الاحتجاجات شككوا في نتائج التحقيق، وجددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة؛ لا تضم ممثلين للأجهزة الأمنية، وخرجت تظاهرات احتجاجية في هذا السياق.

وتظاهر العشرات من السودانيين، اليوم الأحد، في شوارع "حي بوري" في شرق الخرطوم، استجابة لدعوات تجمع المهنيين الذي سبق إلى إطلاق الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وهتف المحتجون: "حرية سلام وعدالة" و"مدنية مدنية"، وأوضح شهود أن قوات مكافحة الشغب فرّقت المحتجين سريعا بواسطة الغاز المسيّل للدموع؛ فيما رد المستهدفون عبر رشق الأمنيّين بالحجارة.

واتهم محتجون ومنظمات حقوقية، مرارا، قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بالهجوم على المعتصمين؛ في حين يقول حميدتي إنها مزاعم هدفها تشويه سمعة قواته.

وأصر المجلس العسكري أكثر من مرّة على أنّه لم يأمر بفض الاعتصام الذي أسقط قتلى خلال الشهر المنصرم، بينما يصر المحتجون على رفض نتائج التحقيق بالكامل.

وقال تجمع المهنيين، في بيان، إنّ "اللجنة كُوِّنت بتكليف من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها لأن المجلس نفسه متهم في هذه القضية، ولا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم".

وأكّد التحقيق الرسمي، المعلن عن مضامينه أمس السبت في مؤتمر صحافي، مقتل 87 شخصا بين يومي 3 و10 يونيو، بينهم 17 شخصا في ساحة الاعتصام يوم فضه.

لكنّ لجنة أطباء السودان المركزية، المقربة من حركة الاحتجاج، كانت قد قالت إنّ 127 شخصاً قتلوا في الثالث من يونيو فقط، وذلك عند إطلاق النيران من طرف الأمنيين خلال فضهم للاعتصام أمام قيادة العسكر.