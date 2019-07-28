بندر بن عبد العزيز.. أخ الملك السعودي في ذمة الله

هسبريس - د.ب.أ

توفي الأمير بندر بن عبد العزيز اليوم الأحد، وهو الأخ الأكبر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل بن بندر؛ أمير منطقة الرياض .

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، المفارق الحياة عن عمر يناهز 96 عاما،هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من الذكور.

ولم يتقلد الأمير الراحل أي منصب رسمي في الدولة السعودية منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في "هيئة البيعة".