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كُتّاب وآراء
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بندر بن عبد العزيز.. أخ الملك السعودي في ذمة الله
الأحد 28 يوليوز 2019 - 19:20
توفي الأمير بندر بن عبد العزيز اليوم الأحد، وهو الأخ الأكبر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل بن بندر؛ أمير منطقة الرياض .
والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، المفارق الحياة عن عمر يناهز 96 عاما،هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من الذكور.
ولم يتقلد الأمير الراحل أي منصب رسمي في الدولة السعودية منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في "هيئة البيعة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - منير الأحد 28 يوليوز 2019 - 19:37
مات شابا يافعا و نسأل له الرحمة و الغفران في الأخىة
تعليق غير لائق
-25
2 - اعصيم سمير الأحد 28 يوليوز 2019 - 19:56
اللهم ارحمه واغفر له.واسكنه فسيح جناتك رفقة الصديقين والشهداء.انا لله وانا اليه راجعون.
3 - عبدالرحمان الأحد 28 يوليوز 2019 - 20:02
إنا لله و إنا إليه راجعون. الرحمة و المغفرة لموتى المسلمين.
4 - Blanco الأحد 28 يوليوز 2019 - 20:03
لم يتقلد أي منصب رسمي قيد حياته....رحمه الله واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.
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