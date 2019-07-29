"بوكو حرام" تسقط عشرات القتلى بمهاجمة جنازة

هسبريس - أ.ف.ب

ارتفعت حصيلة هجوم لمقاتلي "بوكو حرام"، استهدف جنازة، في شمال شرق نيجيريا، إلى 65 قتيلا حسب ما أفاد مسؤول محلي.

وتأتي هذه الحصيلة بعد العثور على عشرات القتلى إثر الهجوم، الذي وقع السبت في قرية قريبة من مدينة مايدوغوري، وقال مدير الحكومة المحلية محمد بولاما: "لقد قتل 65 شخصا وأصيب 10 آخرون".

وأوضح بولاما أنّ 20 قتلوا في الهجوم الأولي، بينما قتل عدد كبير حينما كانوا يحاولون مطاردة الإرهابيين.

وأكد قائد ميليشيا محلية تتصدى لـ"بوكو حرام" ارتفاع أعداد الضحايا، ولكنّه أعطى حصيلة مختلفة قليلاً.

وقال بونو بوكار مصطفى، ضمن تصريح لوكالة "فرانس برس"، إنّ 23 شخصاً قتلوا في الهجوم، بينما "قتل 42 آخرون أثناء المطاردة".

وأبدى بولاما اعتقاده أنّ الهجوم سببه مقتل 11 عنصراً من مقاتلي "بوكو حرام"، قبل أسبوعين على أيدي سكان محليين، حين اقتربوا من قريتهم واستحوذ السكان على 10 بنادق رشاشة.

وسبق ان نفذ مقاتلو "بوكو حرام" عدة هجمات في محيط مقاطعة نغانزي. وأسفرت الهجمات المستمرّة لـ"بوكو حرام" على شمال شرق نيجيريا، منذ نحو عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.

وانقسمت هذه الجماعة بين مجموعتين، الأولى موالية لزعيم "بوكو حرام" التاريخي أبي بكر الشكوي، فيما أعلنت الثانية ولاءها لتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا، وقد كثفت منذ العام الماضي هجماتها ضدّ الجنود.