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الرئيسية | خارج الحدود | هيئة الحوار تفتح الأبواب أمام 23 شخصية جزائرية

هيئة الحوار تفتح الأبواب أمام 23 شخصية جزائرية

هيئة الحوار تفتح الأبواب أمام 23 شخصية جزائرية
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 16:52

أعلنت هيئة الحوار للخروج من الأزمة السياسية في الجزائر عن خطة عملها في الوساطة بين "السلطات العمومية" والمجتمع المدني والأحزاب، كما دعت 23 شخصية أخرى للانضمام إليها، بحسب بيان تلقته وكالة فرنس برس الاثنين.

وجاء في البيان الأول التي أصدرته الهيئة بعد أربعة أيام من إعلان تشكيلها أن "الهدف الأساسي لعمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار هو التشاور والاتصال والحوار مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن من أجل وضع تصور دقيق لكيفيات الخروج من الأزمة الحالية".

وأضاف أن "الهيئة سيدة في مجال اتخاذ قراراتها وبدون أي تدخل من أية جهة"، حيث وبعد نهاية مرحلة التشاور "تقوم الهيئة بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية"

وكانت الرئاسة الجزائرية كشفت الخميس عن قائمة بأسماء ست شخصيات ستقود الحوار، بهدف الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 أبريل.

وأعلنت الهيئة في بيانها توسيع تشكيلتها إلى عضو سابع "من شباب الحراك" يدعى محمد ياسين بوخنيفر، وهو غير معروف لدى وسائل الإعلام الجزائرية.

كما وجهت اللجنة دعوة إلى 23 شخصية للانضمام إليها منهم بطلة حرب التحرير الجزائرية جميلة بوحيرد ووزير الخارجية بين 1982 و1988 أحمد طالب الإبراهيمي وكذلك المحميان الحقوقيان مصطفى بوشاشي ومقران آيت العربي. كما تم توجيه الدعوة إلى رؤساء حكومة ووزراء سابقين ونقابيين.

وغداة إعلان تشكيل الهيئة احتج المتظاهرون في يوم الجمعة الـ23 عليها وقالوا إنها "لا تمثلهم".

ودعت الهيئة مرة أخرى "السلطات العمومية لضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص الإجراءات التهدئة والتطمين" وعلى رأسها إطلاق سراح الموقوفين خلال التظاهرات.

وتطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ اندلاعها في 22 فبراير الماضي برحيل كل رموز النظام، ومنهم الرئيس الانتقالي الذي انتهت ولايته في 9 يوليوز الجاري عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، قبل أي انتخابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغاربي وحدي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:14
اول قرار ملزم لجميع السلطات العمومية ستتخذه هذه اللجنة هو فتح الحدود مع المغرب ،المنطق يقول هذا حيث انه يعتبر مطلبا شعبيا مغربيا واللجنة من مصلحتها ان تحظى بدعم الجيران كما يمكن ان تتخذ قرارا آخر حول الصحراء بتأييد المغرب في مسعاه حول الحكم الذاتي ولا نشك بان تعاد المفاوضات بين قادة المغرب والجزائر لمناقشة استرجاع المغرب لصحرائه الشرقية تندوف وبشار والساورة وايضا تلمسان ووهرا ن. لان حدود المغرب حسب المؤرخين تمتد شرقا الى زبوجة الوسط ويقال انها بالقرب من ولاية الشلف وهكذا يمكن ان يحقق الحراك هدفه وتفعيل سعار خاوة ..خاوة وبون هذا لا يمكن ان يتحقق الاتحاد
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-6
2 - ولد حميدو الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:52
سير واحد العامين ديال الحوار كما لو ان الجزاءريين متفاهمين بينهم و فيها عدة قباءل مثل مالي و اليمن و افغانستان
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-2
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