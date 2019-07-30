24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:54
|06:34
|13:39
|17:18
|20:34
|22:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الأسد الملك" و"ذات مرة في هوليوود" يستقطبان الجماهير إلى السينما
- تدابير بسيطة للحد من استهلاك الوقود
- ما أسباب انخفاض مستوى السكر بالدم؟
- 20 سنة من الحكم .. البطالة والهجرة تؤججان مطالب وأحلام الشباب
- معتقلون سابقون يتشبثون بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية في جرادة
20 سنة من الحكم .. البطالة والهجرة تؤججان مطالب وأحلام الشباب (5.00)
"الاقتراض الخارجي" يهدد التنمية الاقتصادية المغربية بمخاطر مستقبلية (5.00)
خيار الانفراج والإفراج .. طيّ ملف معتقلي الحسيمة ينتظر التفاتة ملكية (5.00)
- هل يقفل لقجع باب تدريب المنتخب المغربي أمام "الناخب الفرنسي"؟ - (91)
- تعديل حكومي قادم .. "خطاب العرش" يشدد على الكفاءة والاستحقاق - (88)
- الملك يمر إلى السرعة القصوى بتشكيل لجنة النموذج التنموي الجديد - (68)
- دبلجة "سامحيني" تكلّف قناة "دوزيم" ملايير السنتيمات خلال 8 سنوات - (65)
- أخنوش: "خطاب العرش" يستكمل مسيرة عشرين سنة من الإنجازات - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إطلاق سراح موريتاني مدان بالردّة ومعاقب بالإعدام
ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بمراقبة حرية الإعلام، اليوم الثلاثاء، أن مدونا موريتانيا محتجزا منذ أوائل عام 2014، بسبب تعليقات تم اعتبارها ردّة عن الإسلام، قد أطلق سراحه من السجن.
وفي أواخر عام 2014 صدر حكم ضد محمد شيخ ولد مخيتير بالإعدام بسبب "مقال شكك في أدوار الدين بين أفراد المجتمع". وبعد ذلك بثلاث سنوات تم تخفيف الحكم إلى السجن سنتين بتهمتَي "الردة والإساءة لرسول الإسلام".
وأفادت "مراسلون بلا حدود" بأنه لم يتم إطلاق سراحه من السجن قبل ذلك أبدا "لأسباب أمنية"، حيث تم تنظيم العديد من الاحتجاجات للمطالبة بإعدامه. بينما أكدت المنظمة إطلاق سراح مخيتير، فعلا، أمس الإثنين.
كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، قال: "نشعر بالارتياح الشديد لأنه تم إطلاق سراحه أخيرا ؛بعد احتجازه لأكثر من خمس سنوات ونصف السنة في عزلة تامة تقريبا".