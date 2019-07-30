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كُتّاب وآراء
اعتقال موظفين بسبب التعذيب في سجون كازاخستان
أعلن وزير الداخلية الكازاخستاني، إيرلان تورجومبايف، اعتقال خمسة من موظفي أحد السجون جراء تورطهم في قضية تعذيب شهيرة.
وقال تورجومبايف للصحفيين: "اعتقل خمسة من موظفي السجن وبدأت قضيتان جنائيتان إثر الفضيحة".
وأوضح الوزير أنه "في إطار التحقيقات جرى فحص 40 تسجيل فيديو تم تسجيله في السجن الواقع في منطقة ألماتي".
وتابع المسؤول الحكومي: "تشير التسجيلات إلى أنه في حالتين تم استخدام أساليب تعذيب، وفي أخرى كان هناك سوء استخدام للسلطة وانتهاكات لنظام السجن من جانب العاملين الإصلاحيين".
وذكر أيضا أنه، في سياق التحقيقات في القضية، تم فصل سبعة أشخاص، من بينهم مدير السجن الذي كان مسرحا لحالات التعذيب إلى جانب اثنين من نوابه.
وفي أحد التسجيلات الملتقطة بواسطة كاميرا خفية من داخل السجن، وتم نشرها عبر الإنترنت، يمكن مشاهدة تعليق ثلاثة موظفين سجينا بينما كانت يديه مقيدة خلف ظهره.
وقال المسؤول الحكومي إن الأمر يتعلق بـ"واحدة من أكثر الحوادث المخزية التي حدثت في نظام السجون بالبلاد".