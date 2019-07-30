24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:54
|06:34
|13:39
|17:18
|20:34
|22:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عروض "المسيرة الخضراء" تُبهر في عيد العرش
- الطلبة يرفعون شعار "لا حوار مع العصابة" في الجزائر العاصمة
- تدابير بسيطة للحد من استهلاك الوقود
- ما أسباب انخفاض مستوى السكر بالدم؟
- كادوش: روابط البيعة تجمع مليون يهودي مغربي بالملك محمد السادس
"الاقتراض الخارجي" يهدد التنمية الاقتصادية المغربية بمخاطر مستقبلية (5.00)
- هل يقفل لقجع باب تدريب المنتخب المغربي أمام "الناخب الفرنسي"؟ - (112)
- تعديل حكومي قادم .. "خطاب العرش" يشدد على الكفاءة والاستحقاق - (101)
- دبلجة "سامحيني" تكلّف قناة "دوزيم" ملايير السنتيمات خلال 8 سنوات - (74)
- الملك يمر إلى السرعة القصوى بتشكيل لجنة النموذج التنموي الجديد - (74)
- 20 سنة من الحكم .. من السكتة القلبية إلى أقوى اقتصادات إفريقيا - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فلسطين تتهم إسرائيل وأمريكا بتدمير "حل الدولتين"
هاجم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية، واتهمهما بتدمير حل الدولتين المدعوم دوليا.
وقال اشتية، في افتتاح اجتماع لمنظمة الاشتراكية الدولية في رام الله، إن "نتنياهو ليس شريكا في السلام، وهو يسرق أرضنا ومالنا ويقتل أبناءنا"، وأضاف أن إسرائيل في ظل حكم نتنياهو "باتت أمام خيارات محدودة، فلأول مرة منذ 1967 يتفوق الفلسطينيون (8،6 ملايين نسمة) على اليهود (6،6 ملايين نسمة) بين نهر الأردن والبحر المتوسط، بفارق مائتي ألف لصالح الفلسطينيين".
وتابع المتحدث ذاته: "نتنياهو وضع إسرائيل أمام إما حل الدولتين وإما الموت ديمغرافيا، إما حل الدولتين أو لا دولة يهودية ديمقراطية، إما حل الدولتين أو لا سلام".
ووصف اشتية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "غبية"، موردا: "اعتقدت أنها تستطيع دفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام، لكن شعبنا أثبت أنه لن ينهزم ولن يستسلم".
وأضاف المسؤول أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من الحد الأدنى، وهو الحرية والاستقلال ودولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس".
واعتبر اشتية أن "خطة الإدارة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هدفها القضاء على حل الدولتين، لهذا رفضناها"، متهما إدارة ترامب بـ"ممارسة عملية ابتزاز للشعب الفلسطيني".
وأعلن المتحدث أنه "تم تشكيل لجنة فلسطينية لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية تعليق العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل؛ لأن إسرائيل لا تحترم أيا منها وتخرقها بشكل ممنهج".
وقال أيضا: "نحن طلاب سلام، وملتزمون بكل الاتفاقيات، لكن لا يعقل أن يبقى طرف ملتزما وطرف آخر لا يلتزم بأي شكل من الأشكال".
وتابع المتحدث: "عبرنا إستراتيجية الكفاح المسلح، وإستراتياية المفاوضات، ثم إستراتيجية تدويل الصراع بالذهاب إلى كل المنابر والمؤسسات الدولية، والآن نحن نعبر الإستراتيجية الرابعة، وهي تعزيز صمود أهلنا في أرضهم".