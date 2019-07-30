فلسطين تتهم إسرائيل وأمريكا بتدمير "حل الدولتين"

هسبريس ـ مُتابعة

هاجم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية، واتهمهما بتدمير حل الدولتين المدعوم دوليا.

وقال اشتية، في افتتاح اجتماع لمنظمة الاشتراكية الدولية في رام الله، إن "نتنياهو ليس شريكا في السلام، وهو يسرق أرضنا ومالنا ويقتل أبناءنا"، وأضاف أن إسرائيل في ظل حكم نتنياهو "باتت أمام خيارات محدودة، فلأول مرة منذ 1967 يتفوق الفلسطينيون (8،6 ملايين نسمة) على اليهود (6،6 ملايين نسمة) بين نهر الأردن والبحر المتوسط، بفارق مائتي ألف لصالح الفلسطينيين".

وتابع المتحدث ذاته: "نتنياهو وضع إسرائيل أمام إما حل الدولتين وإما الموت ديمغرافيا، إما حل الدولتين أو لا دولة يهودية ديمقراطية، إما حل الدولتين أو لا سلام".

ووصف اشتية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "غبية"، موردا: "اعتقدت أنها تستطيع دفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام، لكن شعبنا أثبت أنه لن ينهزم ولن يستسلم".

وأضاف المسؤول أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من الحد الأدنى، وهو الحرية والاستقلال ودولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس".

واعتبر اشتية أن "خطة الإدارة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هدفها القضاء على حل الدولتين، لهذا رفضناها"، متهما إدارة ترامب بـ"ممارسة عملية ابتزاز للشعب الفلسطيني".

وأعلن المتحدث أنه "تم تشكيل لجنة فلسطينية لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية تعليق العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل؛ لأن إسرائيل لا تحترم أيا منها وتخرقها بشكل ممنهج".

وقال أيضا: "نحن طلاب سلام، وملتزمون بكل الاتفاقيات، لكن لا يعقل أن يبقى طرف ملتزما وطرف آخر لا يلتزم بأي شكل من الأشكال".

وتابع المتحدث: "عبرنا إستراتيجية الكفاح المسلح، وإستراتياية المفاوضات، ثم إستراتيجية تدويل الصراع بالذهاب إلى كل المنابر والمؤسسات الدولية، والآن نحن نعبر الإستراتيجية الرابعة، وهي تعزيز صمود أهلنا في أرضهم".