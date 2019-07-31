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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة تخرج الرئيس السوداني السابق من السجن

وفاة تخرج الرئيس السوداني السابق من السجن

وفاة تخرج الرئيس السوداني السابق من السجن
هسبريس ـ إفي
الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 23:46

سمحت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، لرئيس البلاد السابق عمر البشير، الذي عزل من منصبه وألقي القبض عليه في 11 أبريل الماضي، بالخروج من السجن لحضور جنازة والدته في مدينة أم درمان، وفقا لما صرح به مصدر من العائلة.

وقال خالد الطاهر، ابن شقيقة البشير، إن الرئيس السابق وشقيقه عبد الله تلقيا التعازي في وفاة هادية محمد الزين بمنزل الأسرة؛ في منطقة الخرطوم الشمالية الواقعة شمال العاصمة، في ظل انتشار مكثف لأجهزة الأمن.

المنزل نفسه إقامة صلاة الجنازة على الراحلة، قبل أن يقتاد الشقيقان مجددا إلى السجن، وأضاف الطاهر أن السلطات الجديدة أرسلت اللواء محمد حمدان دقلو ممثلا عنها، وهو الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ إقالة البشير.

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