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كُتّاب وآراء
مجلس العسكر يتهم حراس بنك بقتل طلبة سودانيين
حمل المجلس العسكري الانتقالي السوداني قوة حراسة أحد البنوك المسؤولية عن الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الأبيض، بولاية شمال كردفان، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الخميس، عن الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، قوله: "القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي قامت بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى الخسائر المؤسفة التي تمثلت في خمسة شهداء، إضافة إلى شهيد آخر توفي اليوم بالخرطوم".
وأوضح المسؤول أنه تم التحفظ على جميع أفراد الحراسة، وعددهم سبعة أفراد، وأنه "حسب توجيه قيادة الدعم السريع تم تسليمهم للنيابة العامة بولاية شمال كردفان لإكمال الإجراءات والمحاكمة".
وشدد الفريق أول ركن على أن "قيادة المجلس وجهت بالإسراع في استكمال الإجراءات القانونية ،ومحاكمة المتهمين الذين تسببوا في هذه الأحداث المؤسفة".
وكشف أيضا أن مجموعة من المتظاهرين اقتحمت مبنى بنك الخرطوم بالأبيض، وقامت بتدمير وإتلاف الأثاث ،ونهب بعض الأجهزة والمعدات، وحرق ماكينات صراف آلي تابعة للبنك وبعض المستندات.
وكان الضحايا سقطوا خلال مظاهرات طلابية خرجت احتجاجا على الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي وشح السلع، بما في ذلك الوقود والخبز، كما احتج المتظاهرون على تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.
ودعا "تجمع المهنيين السودانيين" إلى تنظيم "مظاهرة مليونية للقصاص العادل" على خلفية "أحداث الأبيض"، تحت شعار: "مقتل طالب مقتل أمة".