أحزاب كبرى لم تعلن مرشحها للرئاسيات في تونس

هسبريس - د.ب.أ

لم تعلن الأحزاب الكبرى حتى اليوم الخميس عن مرشحيها للانتخابات الرئاسية عشية فتح باب الترشح في انتخابات مبكرة هذا العام بسبب وفاة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي.

وتبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، التي تم تقديمها إلى يوم 15 شتنبر المقبل بدلا من يوم 17 نونبر، يوم غد الجمعة وحتى التاسع من شهر غشت الجاري.

وقال المنجي الحرباوي، المتحدث باسم حركة "نداء تونس" الفائز بالانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2014، إن الحزب ما يزال يبحث إمكانية ترشيح أحد الأسماء من داخله أو دعم مرشح مستقل من خارجه.

وكان الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، فاز بالمنصب في انتخابات 2014 مرشحا عن "نداء تونس"، قبل أن توافيه المنية يوم 25 يوليوز الماضي، قبل نهاية عهدته الرئاسية بأشهر قليلة.

وأكد قياديون في حزب حركة النهضة الإسلامية، التي تملك أكبر المقاعد في البرلمان، أن الحركة ستكشف عن مرشحها للرئاسية خلال هذا الأسبوع، بعد أن امتنعت عن تقديم مرشح في انتخابات 2014، لكنها لم تشترط أن يكون هذا المرشح من داخل الحزب.

وقال سليم العزابي، الأمين العام لحزب "تحيا تونس" الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن رئيس الحزب سيكون هو المرشح إلى الانتخابات الرئاسية، لكن قرارا لم يصدر بشكل رسمي حتى اليوم، كما لم يعلن الشاهد عن هذه الخطوة بعد.

وأعلن حزب "التيار الديمقراطي" عن ترشيح رئيسه محمد عبو، فيما سيكون الرئيس السابق المنصف المرزوقي من بين المرشحين بقوة لخوض السباق الرئاسي، إلى جانب رجل الأعمال نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس".

ودفعت وسائل إعلام محلية باسم وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي، الذي ظهر في اجتماع مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قبل أيام من وفاته، إلى واجهة السباق، لكن الأخير لم يفصح عن موقفه بعد.

وأفادت هيئة الانتخابات بأنها ستعلن عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا يوم 31 غشت الجاري، لتنطلق الحملة الانتخابية في الثاني من شتنبر حتى الـ 13 منه.