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الرئيسية | خارج الحدود | اتهام أشخاص بالتخطيط لعمليات إرهابية في فرنسا

اتهام أشخاص بالتخطيط لعمليات إرهابية في فرنسا

اتهام أشخاص بالتخطيط لعمليات إرهابية في فرنسا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 01 غشت 2019 - 17:38

أفادت مصادر إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، بأنه تم توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص، من بينهم شخصان في وضعية اعتقال، للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات.

وذكرت "فرانس أنفو"، نقلا عن مصدر قضائي، أنه تم وضع الأشخاص الثلاثة تحت الحراسة النظرية بتهمة تكوين عصابة إجرامية يشتبه في أنها كانت تخطط لشن هجمات في فرنسا

. ووفقا لصحيفة "لوباريزيان"، التي كشفت عن هذه المعلومات أول مرة، فإن الأشخاص الثلاثة كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بعيد إطلاق سراح أحدهم، حيث كانوا يخططون لمهاجمة حراس بالسجن ومواقع مؤسساتية ووسط المارة.

ووفق ا للصحيفة ذاتها فإن العقل المدبر لهذه المجموعة هو شاب يبلغ من العمر 27 سنة ، معروف بـ"إشادته بالإرهاب والاستقطاب داخل السجن".

أما السجين الثاني، البالغ من العمر 32 سنة، فيقضي عقوبة حبسية لمدة 6 سنوات بتهمة الانضمام إلى الإرهابيين في سوريا، في حين يبلغ المشتبه به الثالث من العمر 21 سنة.

وفي تعليقه على هذه الأخبار قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إن الأمر يتعلق بـ"مشروع لم يستوجب درجة عالية من الحيطة والحذر"، مشيدا في الآن ذاته بـ"العمل الذي قام به جهاز الاستخبارات".

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