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وكالة الأنباء السورية: قصف إسرائيلي في القنيطرة
الخميس 01 غشت 2019 - 15:56
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع قصف إسرائيلي، اليوم الخميس، على مدينة القنيطرة.
وأوضح المصدر أن "اعتداء إسرائيليا بصاروخ استهدف تل بريقة في رسم السد، غرب مدينة القنيطرة"، مشيرا إلى وقوع أضرار مادية فقط.
ولم يصدر، على الفور، أي تعقيب من جانب سلاح الجو التابع لإسرائيل على هذه المعطيات التصعيدية.