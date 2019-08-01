24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3513:3917:1820:3321:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "أغبال" تختتم ملتقى الهجرة والتنمية بجهة الشرق (5.00)

  2. تقرير: مخطط المغرب الأخضر يعزّز مقاومة الفلاحة للتقلّبات المناخية (5.00)

  3. الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار الأمريكي (5.00)

  4. 115 ألف طالب مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية (5.00)

  5. بنك المغرب يتعقّب آلاف النقود المزوّرة ويصدر رخص السياقة قريبا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا

ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا

ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 01 غشت 2019 - 16:35

أدى الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزواني، اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد؛ لمدة خمس سنوات.

وذكرت وكالة "الأخبار" الموريتانية أن ذلك تم أمام أعضاء المجلس الدستوري، وبحضور مكتب الجمعية الوطنية، في حفل أقيم بقصر المؤتمرات الجديد "المرابطون" في ضاحية نواكشوط الشمالية.

ويعتبر ولد الغزواني عاشر رئيس لموريتانيا منذ استقلالها عام 1960.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري، جالو مامادو باتيا، تولي ولد الغزواني رئاسة البلاد، كما قلده "وسام العلم" إيذانا بتنصيبه في منصب الرئيس خلفا لمحمد ولد عبد العزيز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.