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كُتّاب وآراء
ولد الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا
أدى الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزواني، اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد؛ لمدة خمس سنوات.
وذكرت وكالة "الأخبار" الموريتانية أن ذلك تم أمام أعضاء المجلس الدستوري، وبحضور مكتب الجمعية الوطنية، في حفل أقيم بقصر المؤتمرات الجديد "المرابطون" في ضاحية نواكشوط الشمالية.
ويعتبر ولد الغزواني عاشر رئيس لموريتانيا منذ استقلالها عام 1960.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري، جالو مامادو باتيا، تولي ولد الغزواني رئاسة البلاد، كما قلده "وسام العلم" إيذانا بتنصيبه في منصب الرئيس خلفا لمحمد ولد عبد العزيز.