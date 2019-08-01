الرصاص يسقط قتلى خلال احتجاجات في أم درمان

هسبريس ـ مُتابعة

قالت لجنة أطباء السودان إن ما لا يقل عن أربعة متظاهرين قتلوا، اليوم الخميس، وأصيب كثيرون في إطلاق نار بمدينة أم درمان.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع بعدما دعت المعارضة إلى "مسيرة مليونية" احتجاجا على مقتل طلبة خلال مظاهرة آخرى هذا الأسبوع.