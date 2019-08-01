عيد الأضحى يوم 11 غشت في المملكة السعودية

هسبريس من الرباط

أعلنت المحكمة العليا السعودية أن غدا الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، الموافق للثاني من شهر غشت 2019.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر غشت 2019، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه، أي الحادي عشر من غشت الجاري.