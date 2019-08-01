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الرئيسية | خارج الحدود | عيد الأضحى يوم 11 غشت في المملكة السعودية

عيد الأضحى يوم 11 غشت في المملكة السعودية

عيد الأضحى يوم 11 غشت في المملكة السعودية
هسبريس من الرباط
الخميس 01 غشت 2019 - 18:36

أعلنت المحكمة العليا السعودية أن غدا الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، الموافق للثاني من شهر غشت 2019.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر غشت 2019، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه، أي الحادي عشر من غشت الجاري.

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