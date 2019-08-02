وسائل نقل مجانية للتلاميذ في العاصمة الألمانية

هسبريس - و.م.ع

يستفيد جميع تلاميذ المدارس في العاصمة الألمانية برلين من استعمال وسائل النقل العام مجانا.

وحسب شركة النقل الألمانية "بي في جي" يمكن للطلاب استخدام جميع الحافلات و"الترام" وقطارات الأنفاق والضواحي مجانا، بما في ذلك دراجاتهم.

كما أطلقت رابطة النقل العام في برلين وبراندنبورغ تذكرة جديدة غير مكلفة للمستفيدين من التكوين المهني، حيث يمكنهم استخدام جميع وسائل النقل العام في ولايتي برلين وبراندنبورغ مقابل 365 يورو سنويا، أي ما يعادل يورو واحد في اليوم.

وقالت الرابطة إنه بذلك تعمل الولايتان على إعفاء العائلات والشباب من تكاليف تنقلهم، وتدعم السلوك الصديق للبيئة.

وحسب الرابطة، سيستفيد حوالي 360 ألف تلميذ من العرض الذي أقره الائتلاف الحاكم في ولاية برلين.