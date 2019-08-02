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تحذير من" تسونامي" عقب زلزال قوي بإندونيسيا

تحذير من" تسونامي" عقب زلزال قوي بإندونيسيا
هسبريس – د.ب.أ
الجمعة 02 غشت 2019 - 14:20

أعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء صدور تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في مناطق مجاورة للعاصمة جاكرتا عقب الزلزال القوي الذي ضرب المدينة بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر.

وقع الزلزال الساعة 19:03 بالتوقيت المحلي (12:03 بتوقيت غرنتش)، وكان مركزه على بعد 147 كيلومتر جنوب غرب سومور بمقاطعة بانتن المجاورة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وتقع إندونيسيا فوق منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والبركاني.

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