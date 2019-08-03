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كُتّاب وآراء
استطلاع آراء: غالبية الألمانيّين يؤيدون حظر النقاب
أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لحظر النقاب، على غرار هولندا.
وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أعرب 54% من الألمان عن تأييدهم "التام" و20% آخرين عن تأييدهم "إلى حد ما" لحظر ارتداء النقاب في المباني العامة.
وفي المقابل، عارض ذلك تماما أو إلى حد ما 12% من الذين شملهم الاستطلاع، بينما لم تحدد نسبة 14% موقفها.
يُذكر أن قانون "حظر الملابس المغطية للوجه" في هولندا دخل حيز التنفيذ أمس الخميس عقب جدل استمر لسنوات. ويُطبق هذا القانون داخل المباني العامة مثل الهيئات والمستشفيات والمدارس والمواصلات العامة، ويحظر القانون ارتداء البرقع أو النقاب أو الخوذات الخافية للوجه أو الأقنعة.
وكانت نائبة رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، يوليا كلوكنر، دعت قبل ثلاثة أعوام إلى حظر النقاب في ألمانيا. ودعم وزراء الداخلية المنتمون للحزب في الولايات الألمانية كلوكنر في مطلبها، إلا أن وزير الداخلية الاتحادي في ذلك الحين، توماس دي ميزير، والمنتمي لنفس الحزب، أعرب عن تشككه إزاء هذه الخطوة.
وجددت كلوكنر رفضها لارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث قالت السياسية التي تشغل حاليا منصب وزيرة الزراعة الاتحادية في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "السماح بالنقاب ليس له علاقة بالتسامح، بل بتجاهل المرأة والفتيات".
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي، في تصريحات للصحيفة: "النقاب لا ينتمي لألمانيا. إنه يعارض قيمنا وتصوراتنا عن الإنسان"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدستور الألماني لا يسمح بحظر ارتداء النقاب على نحو مبدئي، وقال: "الحظر يُطرح في ألمانيا في حالات فردية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
نتمنى تعميم منع هذا الزي في كل بلاد العالم، الكل يعلم الخلفية المدمرة لأصحاب هذا الزي، يحب الحذر منهم... كما قال أحدهم ليس كل السلفيين ارهابيين ولكن كل الإرهابيين سلفيين
اما من تريد من المنقبات ان تحافظ على نقابها فما عليها سوى ان تشد الرحال للسعودية او ايران حيث النقاب والحجاب مسموح به، بل مفروض على كل النساء هناك..