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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تشيد بـ"التجديد والتحديث" في السعودية

الإمارات تشيد بـ"التجديد والتحديث" في السعودية

الإمارات تشيد بـ"التجديد والتحديث" في السعودية
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 02 غشت 2019 - 23:53

أعربت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن سعادتها بـ"خطوات التجديد والتحديث في السعودية"؛ فقد أعلنت الحكومة عن السماح للمرأة بالحصول على جواز سفر والتنقل إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من "ولي الأمر".

وكتب أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي، في حسابه بتويتر: "نسعد بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث والذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "نفرح لأن السعودية هي الأخ الشقيق والجار الصدوق، ونستبشر لأن كل ما فيه خير للسعودية هو خير لنا وللمنطقة".

وأعلنت الحكومة السعودية أنه سيتم السماح للمرأة السعودية بالحصول على جواز سفر، والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من "ولي الأمر"، ما ينهي جزءا من قيود مثيرة للجدل تسبّبت بانتقادات وبمحاولات فرار من المملكة.

ويسود في المملكة نظام "ولاية الرجل"، الذي يجبر المرأة السعودية على الحصول على إذن "ولي أمرها" للقيام بإجراءات عدة.

وينص "نظام الولاية" على حاجة النساء إلى موافقة الرجال من الأقرباء، الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن، للتعلم وتجديد جوازات السفر ومغادرة البلاد.

ويأتي القرار بعد سنوات من مطالبة منظمات حقوقية ونشطاء في حقوق الانسان بإنهاء هذا القانون، وفي أعقاب محاولات عديدة من قبل نساء للهرب، في وقت تشهد المملكة محاولات للانفتاح.

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