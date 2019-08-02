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كُتّاب وآراء
إصابة 49 فلسطينيا في مواجهات مع جيش إسرائيل
أصيب 49 فلسطينيا، اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شرق قطاع غزة، في إطار "مسيرات العودة" الأسبوعية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر نفسها أن 24 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي، والبقية بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، وأوضحن صحفيين اثنين أصيبا خلال المواجهات؛ أحدهما بالرصاص الحي والآخر بالرصاص المطاطي.
ورفعت احتجاجات هذا الأسبوع شعار "مجزرة واد الحمص"، تضامنا مع سكان بلدة صور باهر في القدس، عقب هدم إسرائيل الشهر الماضي عشرات الشقق السكنية في المنطقة.
وتتواصل "مسيرات العودة" منذ مارس 2018، وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.
وتطالب المسيرات برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، واستدعت تدخلات دولية لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية والكيان الإسرائيلي.
وأكدت هيئة مسيرات العودة، في بيان ختامي لاحتجاجات اليوم الجمعة، استمرار المظاهرات في قطاع غزة ودعت لتفعيلها في كافة ساحات التواجد الفلسطيني.
وحثت الهيئة نفسها جماهير الشعب الفلسطيني على المشاركة في فعاليات "الجمعة 70"، الأسبوع المقبل، تحت شعار "جمعة الشباب الفلسطيني" تزامنا مع يوم الشباب العالمي.