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الرئيسية | خارج الحدود | السلطة الفلسطينية ترخّص للبناء في مناطق محتلّة

السلطة الفلسطينية ترخّص للبناء في مناطق محتلّة

السلطة الفلسطينية ترخّص للبناء في مناطق محتلّة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 03 غشت 2019 - 13:45

أعلنت السلطة الفلسطينية لأول مرة، اليوم السبت، عزمها منح تراخيص بناء في مناطق خاضعة للاحتلال الإسرائيلي أمنيا وإداريا في الضفة الغربية.

وصرح وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأنه تم البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبر مناطق (ج) من الضفة الغربية مستباحة لها.

وأوضح الصالح أن السلطة الفلسطينية ستمنح الرخص في كافة مناطق الضفة الغربية "بحسب النمو السكاني" وليس بناء على تصنيف إسرائيل لتلك المناطق.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق (ج) من الضفة الغربية "لكن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تنفيذها".

وأكد الصالح أن "القانون الدولي لا يمنح الاحتلال أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وهذا الأمر يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني".

وبحسب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل، الموقع عام 1993، فإن الضفة الغربية تقسم لثلاثة مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج) وتشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية فتخضع لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا.

وأعلنت القيادة الفلسطينية، في 25 من شهر يوليوز الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على هدمها عشرات الشقق السكنية في جنوب شرق القدس؛ في مناطق خاصة للسيطرة الفلسطينية.

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