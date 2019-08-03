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كُتّاب وآراء
السعودية تستقبل أزيد من 1,5 ملايين من الحجاج
أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص إلى المملكة لأداء مناسك الحج.
وبحسب إحصائيات، أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى نهاية أمس الجمعة، مليونا و516 ألفا و101 من الأشخاص.
وأوضحت أن عدد القادمين عن طريق الجو بلغ مليونا و412 ألفا و894 شخصا، فيما قدم عن طرق البر 86 ألفا و359 من الأفراد، وعبر البحر 16 ألفا و848 حاجا وحاجّة.
وقدر المصدر نسبة الزيادة عن العام الماضي، في التوقيت ذاته، بـ 9 في المائة ل تصل إلى 123 ألفا و369 شخصا.
وخلال موسم الحج السابق وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى مليونين و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية سعودية.