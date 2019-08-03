24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:58
|06:37
|13:39
|17:17
|20:31
|21:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شكاوى زوار أكلمام أزكزا
- تقرير: رُبع المغربيات يرضعن أطفالهن طيلة سنتين
- شرطي يجوب المدن المغربية على متن دراجة نارية
- صراع بركة وولد الرشيد يتصاعد قبل مؤتمر شبيبة حزب الاستقلال
- وزارة الداخلية تجري انتقالات واسعة في البيضاء
البكاري: خرجة "طلقوا الدراري" تمهّد لتقديم "ملتمس العفو" إلى الملك (5.00)
المستشارون يصادقون على "فرنسَة التّعليم" في ختام الدورة التشريعيّة (1.00)
صفقات السلاح تبرز ثقة الجيش المغربي في الآليات القتاليّة الأمريكية (1.00)
- الحكومة ترفض مقترح تدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية - (166)
- تدريب "أسود الأطلس" يبعد حليلوزيتش عن "راتب سمين" في فرنسا - (113)
- المستشارون يصادقون على "فرنسَة التّعليم" في ختام الدورة التشريعيّة - (68)
- اقتطاعات جديدة تمس جيوب الأساتذة المتعاقدين في عطلة الصيف - (42)
- انتزاع ورم يزن 14 كيلوغراما بمستشفى الرشيدية - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تدخل الشرطة يسفر عن مواجهات بـ"نانت" الفرنسية
واجه المتظاهرون الشرطة في مدينة نانت الفرنسية، اليوم السبت، بعد أيام من العثور على جثة شاب مفقود منذ مهاجمة الشرطة لحفل راقص على ضفاف النهر في الماء.
ومر الاحتجاج الأول بهدوء فيما وقف المئات في صمت عند نهر لوار حدادا على ستيف مايا كانيكو (24 عاما)، الذي تسبب موته في غضب على مستوى محلي وأثار تساؤلات حول أساليب الشرطة؛ لكن مظاهرة أكبر في وقت لاحق في وسط المدينة شهدت عدة مواجهات مع الشرطة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية المتظاهرين وهم يلقون مقذوفات على الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وشوهد مايا كانيكو آخر مرة على قيد الحياة، في وقت متأخر من الليل، في حفل راقص على ضفاف نهر لوار في مهرجان موسيقى وطني في 21 يونيو.
وانتقلت الشرطة فيما بعد إلى رواد الحفل المقام على ضفاف النهر في مكان مكشوف، مستخدمين الغاز المسيل للدموع، وسقط عدد من الأشخاص في الماء وتم إنقاذهم.
وتعهدت السلطات الفرنسية بـ"الشفافية" فيما يتعلق بتصرفات الشرطة، لكن محامي أسرة مايا كانيكو وشهود آخرين انتقدوا تقريرا أوليا أصدرته هيئة التفتيش بالشرطة، وهو ملخص لما تم إصداره يوم الثلاثاء الماضي بعد التعرف على جثة مايا كانيكو.
وقال التقرير إن عملية الشرطة "مبررة، ولا يبدو أنها غير متناسبة (مع الحدث)"؛ لأن هناك أشخاصا في الحشد قاموا، حسب الضباط، بإلقاء الحجارة والزجاجات عليهم.
وذكرت الوثيقة أنه لم يتم ملاحظة أي تدافع، كما لا يمكن إقامة صلة مباشرة بين تصرف الشرطة واختفاء مايا كانيكو، ويتم إجراء تحقيق قضائي منفصل في هذه الواقعة.