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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تعتزم تشديد المراقبة على الحدود السويسرية

ألمانيا تعتزم تشديد المراقبة على الحدود السويسرية

ألمانيا تعتزم تشديد المراقبة على الحدود السويسرية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 03 غشت 2019 - 21:50

قال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إنه يرغب في تشديد المراقبة على الحدود مع سويسرا، وذلك في أعقاب جريمة قتل طفل ألماني، بعد دفعه في محطة قطارات فرانكفورت، يشتبه في أن منفذها رجل إريتري مقيم في سويسرا.

وكان المتهم قد عبر الحدود بين البلدين رغم أنه كان مطلوبا لدى الشرطة السويسرية، وقال الوزير في تصريح لمجلة "دير شبيغل" الألمانية:"سأبذل قصارى جهدي لوضع ضوابط ذكية على الحدود".

ولفت المسؤول الانتباه إلى أن ألمانيا سجلت 43 ألف حالة دخول غير شرعي للبلاد عبر الحدود، في عام 2018، مضيفا: "علينا أن نواجه هذا الوضع من خلال التفتيش الموسع ووضع ضوابط مؤقتة على الحدود، ومع سويسرا أيضا ".

وأشار الى أنه يريد أيضا تعزيز الأمن في محطات القطارات من خلال وضع حواجز على غرار ما هو معمول به في لندن أو باريس.

وتابع الوزير أنه سيناقش هذه الاجراءات بحلول شهر شتنبر المقبل خلال اجتماع مع وزير النقل أندرياس شوير، ومجلس السكك الحديدية وخبراء في سلامة النقل السككي.

ومن المتوقع، حسب المجلة نفسها، أن تصل تكلفة هذه الإجراءات الألمانية إلى مليارات اليورو.

جدير بالذكر أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكن لها اتفاقيات خاصة مع الكتلة الأوروبية بشأن تنقل مواطنيها ومواطني الاتحاد بين أراضي الطرفين.

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