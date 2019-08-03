ولد الغزواني يعيّن رئيس وزراء جديد في موريتانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، مرسوما بتعيين إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل محمد سالم ولد البشير.

وسبق لولد الشيخ سيديا أن شغل مناصب حكومية في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ من بينها الإسكان والتكوين المهني، كما كان رئيسا لمنطقة "نواذيبو الحرة".

وعمل رئيس الوزراء الموريتاني المعيّن، كذلك، بعد خروجه من الحكومة خبيرا دوليا.

جدير بالذكر أن الحكومة الموريتانية قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد، قبل تعيين الشيخ سيدا، وفق مقتضيات الدستور.