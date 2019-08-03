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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
هسبريس - رويترز
السبت 03 غشت 2019 - 20:39

سقط 20 ضحية ما بين قتيل وجريح في إطلاق نار حصل اليوم السبت في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأميركية، بحسب ما أعلن مساعد حاكم الولاية، في حين أعلن رئيس بلدية المدينة اعتقال ثلاثة مشبوهين.

وقال مساعد حاكم ولاية تكساس دان باتريك لشبكة فوكس نيوز "لدينا ما بين 15 و20 ضحية، لا نعرف كم هو عدد القتلى".

من جهته أعلن رئيس بلدية المدينة دي مارغو لشبكة "سي إن إن" أنّ إطلاق النار أوقع "عدة قتلى" وأنّ السلطات "اعتقلت ثلاثة مشبوهين".

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