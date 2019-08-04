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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 20 شخصا في إطلاق نار بإل باسو الأمريكية

مقتل 20 شخصا في إطلاق نار بإل باسو الأمريكية

مقتل 20 شخصا في إطلاق نار بإل باسو الأمريكية
هسبريس – د.ب.أ
الأحد 04 غشت 2019 - 01:29

قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت في مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن 20 شخصا قتلوا في إطلاق نار بمجمع تجاري بمدينة إل باسو.

وأفاد رئيس إدارة شرطة إل باسو جريج ألين بإن 26 شخصا أصيبوا أيضا في حادث إطلاق النار، مضيفا أن المشتبه به هو شاب أبيض يبلغ من العمر 21 عاما من مدينة ألين بولاية تكساس.

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