24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3813:3917:1720:3021:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟ عدد المشاركين : 8407
أرشيف الاستطلاعات

  1. تقرير: رُبع المغربيات يرضعن أطفالهن طيلة سنتين (5.00)

  2. التهميش يُفرمل تسويق المنتوج السياحي لشواطئ اشتوكة آيت باها (5.00)

  3. توزيع 500 خلية نحل على تعاونيات في آسا الزاك (5.00)

  4. مشاريع مُتعثرة .. "منارة الحسيمة" بين زلزال 2004 و"حراك الريف" (5.00)

  5. محمد طفل "العيسوية" .. أصغر مطلوب لجيش الاحتلال الصهيوني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حادث تحطم طائرة صغيرة يسقط قتيلين في تنزانيا

حادث تحطم طائرة صغيرة يسقط قتيلين في تنزانيا

حادث تحطم طائرة صغيرة يسقط قتيلين في تنزانيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 04 غشت 2019 - 12:55

ذكر مسؤول، اليوم الأحد، أن مواطنين اثنين من جنوب إفريقيا لقيا حتفهما في حادث تحطم طائرة صغيرة بتنزانيا.

وقال حمزة جوهري، المدير العام لهيئة الطيران المدني في تنزانيا، إن الطائرة أقلعت من مطار "عنتيني" في أوغندا، في طريقها إلى ليلونجوي في مالاوي، ولكن الطيار طلب الإذن للهبوط في تنزانيا بعد الإبلاغ عن مشاكل في المحرك.

وبعد وقت قصير من إقلاع الطائرة مرة أخرى، من تابورا،وسط تنزانيا، أبلغ الطيار مراقبي الحركة الجوية بمطار "جوليوس نيريري" الدولي، في دار السلام، عن وجود مشكلات في المحرك.

وتحطمت الطائرة الخفيفة في قرية ايجوجوا، وسط تنزانيا، مما أسفر عن مقتل الطيار وراكب واحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.