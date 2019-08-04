حادث تحطم طائرة صغيرة يسقط قتيلين في تنزانيا

هسبريس - د.ب.أ

ذكر مسؤول، اليوم الأحد، أن مواطنين اثنين من جنوب إفريقيا لقيا حتفهما في حادث تحطم طائرة صغيرة بتنزانيا.

وقال حمزة جوهري، المدير العام لهيئة الطيران المدني في تنزانيا، إن الطائرة أقلعت من مطار "عنتيني" في أوغندا، في طريقها إلى ليلونجوي في مالاوي، ولكن الطيار طلب الإذن للهبوط في تنزانيا بعد الإبلاغ عن مشاكل في المحرك.

وبعد وقت قصير من إقلاع الطائرة مرة أخرى، من تابورا،وسط تنزانيا، أبلغ الطيار مراقبي الحركة الجوية بمطار "جوليوس نيريري" الدولي، في دار السلام، عن وجود مشكلات في المحرك.

وتحطمت الطائرة الخفيفة في قرية ايجوجوا، وسط تنزانيا، مما أسفر عن مقتل الطيار وراكب واحد.