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الرئيسية | خارج الحدود | قنابل دخانية تواجه مناهضين للصين في هونغ كونغ

قنابل دخانية تواجه مناهضين للصين في هونغ كونغ

قنابل دخانية تواجه مناهضين للصين في هونغ كونغ
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 04 غشت 2019 - 13:45

أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين، اليوم الأحد، بعد اشتباكات عنيفة بين الأمنيين والمحتجين المناهضين للحكومة؛ فيما قالت الصين إنها لن تقف مكتوفة الأيدي.

وتشهد المدينة ،الخاضعة للسيادة الصينية، احتجاجات منذ شهور رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني؛ وهناك دعوة إلى خوض إضراب عام غدا الاثنين.

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