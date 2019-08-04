بابا الفاتيكان يدين موجة العنف المسلح في أمريكا

هسبريس - رويترز

أدان البابا فرنسيس الأول، اليوم الأحد، موجة العنف المسلح في ثلاث ولايات أمريكية؛ منها هجوم أدى إلى مقتل 20 شخصا في أحد متاجر "وول مارت" بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس.

وقال بابا الفاتيكان، متحدثا للآلاف الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس لسماع عظته الأسبوعية، إنه متعاطف مع الضحايا والمصابين وعائلاتهم التي تأثرت بالهجمات.

وكان البابا فرانسيس يشير إلى إطلاق النار في تكساس، بالإضافة إلى واقعة أخرى الأسبوع الماضي في مهرجان للطعام في كاليفورنيا؛ حيث سقط 3 قتلى، ونازلة ثالثة في دايتون بولاية أوهايو: حيث لقي 10 أشخاص حتفهم اليوم الأحد.