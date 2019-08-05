24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:3813:3817:1720:2921:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. شاطئ أكادير يحتضن مكتبة "الديوان المغربي" (5.00)

  2. المكي أكنوز: لا كرامة في وطن "يُهين" الإبداعات والفنون الأمازيغية (5.00)

  3. التوقيع على الوثيقة الدستورية يطوي صفحة "حُكم البشير" في السودان (5.00)

  4. حمل السلاح في المجتمع الأمريكي .. ثقافة متجذرة ومجازر متكررة (5.00)

  5. سيدي إفني تتوج ملكة جمال الصبار لسنة 2019 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الموت يتربّص بمعتقلين في أخطر سجون "البوليساريو" بتندوف

الموت يتربّص بمعتقلين في أخطر سجون "البوليساريو" بتندوف

الموت يتربّص بمعتقلين في أخطر سجون "البوليساريو" بتندوف
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 غشت 2019 - 10:00

دقت جمعيات صحراوية ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضعية الصحية لثلاثة معتقلين مضربين عن الطعام حتى الموت داخل سجن "الذهيبية" الشهير بتندوف، وذلك بعد مرور حوالي 50 يوماً على اختطافهم بسبب فضحهم لسياسة زعيم "البوليساريو"، إبراهيم غالي.

وحمّلت "المبادرة الصحراوية من أجل التغيير" زعيم الجبهة الانفصالية مسؤولية سلامة المعتقلين المضربين عن الطعام، مشيرة إلى أن "المعتقلين الثلاثة وصلوا مرحلة مفصلية وحرجة بإعلانهم العزوف عن شرب الماء".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أدانت اعتقال جبهة "البوليساريو" الانفصالية لثلاثة من معارضيها، وقالت إن "البوليساريو ملزمة بتقديم أدله موثوقة تظهر أن الناشطين مولاي آبا بوزيد والفاضل محمد ابريكة، والصحفي محمود زيدان، قد يكونون ارتكبوا أعمالا إجرامية حقيقية، وليس مجرد انتقاد سلمي".

وأكد تقرير صادر عن "المبادرة الصحراوية" أن اعتقال "البوليساريو" لنشطاء الرأي جاء بعد تصاعد كتابات صحراويين على شبكات التواصل الاجتماعي "تنتقد الأوضاع والسياسات العامة بمخيمات تندوف، بتدوينات حول مظاهر الفساد وشيوع الطبقية في مجتمع اللجوء، والمخدرات ونكسات ملف التفاوض وتقهقر مؤسسات الدولة، إلى غير ذلك من المواضيع التي خاض فيها الكثير من المدونين والمهتمين بالشأن العام".

المصدر ذاته أشار إلى أنه "منذ أشهر شهدت المخيمات حراكا متعدد المطالب، واحتجاجات حول حرية التنقل وأخرى تطالب بمعرفة مصير الناشط المعروف الخليل أحمد، وواكب كذلك هذا الحراك تدوينات عرت وكشفت بعض أساليب الفساد والاختلالات التي مست أمن المجتمع ولحمته وعوامل صموده".

ورسم التنظيم المعارض للجبهة، في تقرير موجه إلى الرأي العام الدولي، صورة قاتمة عن الوضعية الكارثية التي يُوجد فيها المعتقلون السياسيون الثلاث، "بداية من قضائهم لأسبوع في سجن انفرادي مكبلي الأيدي ومعصوبي العينين ومشدودي الأرجل، في ظلام دامس، لم يروا الشمس طوال الاحتجاز، وكانوا يقضون حاجاتهم بمكان نومهم".

وأكدت "المبادرة الصحراوية" أن قيادة الجبهة لجأت إلى سياسة تلفيق التهم من خلال تهم الخيانة والعمالة والتخابر مع جهات معادية، بعد عجزها عن "إثبات أي دليل، ما يفسر المماطلة والتأخير في إجراء محاكمة عادلة ونزيهة".

وكان معتقل الرأي المعارض للبوليساريو مولاي آبا بوزيد أكد في رسالة نقلتها عائلته أن "الموت أفضل من حياة الذل والظلم" التي تعيشها ساكنة تندوف.

ويطالب معتقلو البوليساريو باحترام القوانين فيما يتعلق بإجراءات التحقيق وظروف الاعتقال، إلى جانب توفير شروط المحاكمة العادلة، والإفراج عنهم على ذمة التحقيق إلى حين إثبات أو نفي التهم المنسوبة إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ساني الاثنين 05 غشت 2019 - 10:14
الموت يتربص بنا من كل الجانب في وطن سجييين..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
2 - محمد الاثنين 05 غشت 2019 - 10:18
الخليل أحمد على ما يبدو من الركيبات السواعد وابا بوزيد من الركيبات لبيهات، وهؤلاء يشكلون أغلبية هنا وهناك، على أهاليهم الانتفاضة ضد الظلم في مخيمات لحمادة. وعلى أهاليهم هنا التنديد والتظاهر ضد اعتقال أبنائهم. ان سكوت الأهالي هنا وهناك لن يزيد وضع المعتقلين الا سوءا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - احمد تازة الاثنين 05 غشت 2019 - 10:26
هؤلاء الذين يبكون من سجون تندوف لمذا فروا من الصحراء عندما دخل الجيش المغربي بعد خروج اسبانيا لانهم كانوا يطلبون الاستقلال يعني انهم ليسوا راضين بالمملكة فلم يجبرهم احد من الخروج من ديارهم ولما طال الامد ها كيف اصبحت حالتهم من البؤس والفقر وطلب المساعدة فالان اتركوهم هم وشأنهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.