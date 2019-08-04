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كُتّاب وآراء
تجدد اقتحامات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة
اقتحم نحو 84 مستوطنا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة" وتحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وقال مصدر مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية العامة، في تصريح صحافي، إن نحو 84 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد وتجولوا في أرجائه وحاولوا أداء طقوس وصلوات تلمودية، خاصة في منطقة "باب الرحمة" في الجهة الشرقية من الأقصى المبارك.
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، فيما يواصل المرابطون في الأقصى المبارك بإصرار وعزيمة ثابتة كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.
وعادة ما تجري هذه الاقتحامات انطلاقا من "باب المغاربة"، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بتركيز من المستوطنين على الفترة الصباحية وما بعد صلاة الظهر.