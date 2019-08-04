24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3813:3917:1720:3021:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. التهميش يُفرمل تسويق المنتوج السياحي لشواطئ اشتوكة آيت باها (5.00)

  2. عادات مغربية مكروهة (5.00)

  3. توزيع 500 خلية نحل على تعاونيات في آسا الزاك (5.00)

  4. مشاريع مُتعثرة .. "منارة الحسيمة" بين زلزال 2004 و"حراك الريف" (5.00)

  5. محمد طفل "العيسوية" .. أصغر مطلوب لجيش الاحتلال الصهيوني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تجدد اقتحامات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة

تجدد اقتحامات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة

تجدد اقتحامات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 04 غشت 2019 - 18:55

اقتحم نحو 84 مستوطنا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة" وتحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقال مصدر مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية العامة، في تصريح صحافي، إن نحو 84 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد وتجولوا في أرجائه وحاولوا أداء طقوس وصلوات تلمودية، خاصة في منطقة "باب الرحمة" في الجهة الشرقية من الأقصى المبارك.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، فيما يواصل المرابطون في الأقصى المبارك بإصرار وعزيمة ثابتة كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

وعادة ما تجري هذه الاقتحامات انطلاقا من "باب المغاربة"، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بتركيز من المستوطنين على الفترة الصباحية وما بعد صلاة الظهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مصطفى الأحد 04 غشت 2019 - 19:32
ابواب المغاربة اقتحمت مند زمن طويل ولا حسيب ولا رقيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - صابر الأحد 04 غشت 2019 - 19:36
للبيت رب يحميه . وما تعنت الاسراءلين الا بتواطء مع ابناء عمومتهم من المتءسلمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.