24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:3813:3817:1720:2921:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. التهميش يُفرمل تسويق المنتوج السياحي لشواطئ اشتوكة آيت باها (5.00)

  2. المكي أكنوز: لا كرامة في وطن "يُهين" الإبداعات والفنون الأمازيغية (5.00)

  3. محمد طفل "العيسوية" .. أصغر مطلوب لجيش الاحتلال الصهيوني (5.00)

  4. ميلان يتعاقد مع أفضل لاعب في كأس إفريقيا للأمم (5.00)

  5. الانتحار بشمال المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قتلى وجرحى في حادث انفجار بالعاصمة المصرية

قتلى وجرحى في حادث انفجار بالعاصمة المصرية

قتلى وجرحى في حادث انفجار بالعاصمة المصرية
هسبريس - متابعة
الاثنين 05 غشت 2019 - 00:41

قالت وزارة الصحة المصرية، قبل قليل، إن 16 شخصا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل في العاصمة القاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن 21 مواطنا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى.

وتوجهت وزيرة الصحة إلى معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين، ومن المقرر أن تعقد مؤتمرا صحفيا خلال دقائق لتوضيح المستجدات، وفق ما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.