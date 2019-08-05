قتلى وجرحى في حادث انفجار بالعاصمة المصرية

هسبريس - متابعة

قالت وزارة الصحة المصرية، قبل قليل، إن 16 شخصا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل في العاصمة القاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن 21 مواطنا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى.

وتوجهت وزيرة الصحة إلى معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين، ومن المقرر أن تعقد مؤتمرا صحفيا خلال دقائق لتوضيح المستجدات، وفق ما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية.