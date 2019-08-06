صحة حيوانات أمريكية تساوي مليارات الدولارات

هسبريس - أ.ف.ب

تنتظر "بيس" البالغة 11 عاما بهدوء النزول إلى مياه ساخنة بحرارة تفوق 32 درجة... فجلسة العلاج بالماء هذه تستمر 17 دقيقة لكن مزاياها كثيرة على هذه الهرة ذات الوبر الحريري الطويل والمصابة بالتهاب المفاصل.

ولمعالجتها من آلام المفاصل، تزور هذه القطة من نوع "ماين كون" والتي تعاني زيادة طفيفة في الوزن، أسبوعيا مستشفى "فرندشيب هوسبيتل فور أنيملز" البيطري في أحد الأحياء الوادعة في واشنطن.

وإضافة إلى العناية البيطرية التقليدية، يقدم المستشفى اختصاصات كانت محصورة بالبشر بينها العلاج المائي والمعالجة بالإبر.

وتوضح كريستين كليبن وهي واحدة من 63 طبيبا بيطريا يعملون على مدار الساعة طوال السنة في المستشفى "الحيوانات المنزلية أصبحت في العقود الأخيرة فردا من أفراد العائلة".

نفقات بمليارات الدولارات

ويسري هذا الوضع خصوصا في أوساط جيل الألفية الذين تراوح أعمارهم بين 17 عاما و35 والذين يُصنفون على أنهم "أهل لأطفال مكسوّين بالوبر" ويبحثون عن "الأفضل" لحيواناتهم، بحسب كليبن.

ويشير رئيس الاتحاد الأميركي للمنتجات المخصصة للحيوانات المنزلية ستيفن كينغ إلى أن 84,9 مليون أسرة في الولايات المتحدة تملك حيوانا أليفا، "أي 67,7 % من الأسر. ويشكّل أفراد جيل الألفية المجموعة الأكبر من أصل كل الأجيال مجتمعة" بعدما أطاح هؤلاء فئة مواليد مرحلة طفرة الولادات بعد الحرب العالمية الثانية.

كما أن النفقات المخصصة للحيوانات الأليفة قاربت في 2018 مبلغ 72,56 مليار دولار وهو مستوى قياسي. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 75,38 مليارا هذه السنة وفق الاتحاد.

وتسجل النفقات الصحية الازدياد الأسرع في ظل الاطّلاع المتزايد لمالكي الحيوانات على العلاجات المتوافرة.

ويوضح برانت هاسل وهو طبيب في مستشفى "ديستريكت" البيطري "ثمة تلكؤ أقل من السابق" في إخضاع الحيوانات لعناية طبية بالأسنان شبيهة جدا بتلك المقدمة للبشر".

وقد احتاجت الكلبة "المسنة" بيلا إلى "تحفيز بسيط" عبارة عن زبدة الفول السوداني، للإبقاء على وتيرة سريعة خلال سيرها على جهاز للمشي تحت الماء.

وتوضح المعالجة الفيزيائية جاناي أوستن كارلسون أن "دقيقة تمرين في الماء أكثر فعالية من دقيقة على الأرض الصلبة".

وفي حر الصيف في واشنطن حيث تصل الحرارة باستمرار إلى 35 درجة مئوية مع نسبة رطوبة 70 %، تشكل هذه التمارين فرصة للترويح عن هذه الحيوانات من دون خطر الإصابة.

"استثمار شخصي"

وتبدو "أم" الكلبة بيلا، فرييا جاكسون البالغة 45 عاما حاسمة، إذ ترى أن للعلاج المائي مزايا مهمة. وتقول "في يوم الجلسة، تكون (الكلبة) منهكة للغاية وتحتاج إلى الراحة. لكن في اليوم التالي تصبح حركتها أسهل بكثير".

وهذا الرخاء لبيلا له ثمن كبير، إذ على صاحبتها دفع 89 دولارا في مقابل جلسة العلاج المائي لعشرين دقيقة تتبعها خمس عشرة دقيقة من التحضير لتليين المفاصل بكلفة 65 دولارا. وتخضع الكلبة لجلسات بواقع مرة أسبوعيا منذ سنة.

وتوضح جاكسون التي ترافق بيلا في كل نشاطاتها الرياضية "هذا استثمار شخصي لي للبقاء بصحة جيدة".

وتضيف "ليس لدي أطفال. لذلك يمكنني توزيع ميزانيتي بصورة مختلفة. كلما كانت بيلا في وضع جسدي جيد، كنت أنا كذلك. هذا جزء من رخائي".

سلوكيات خطرة

قدّم معهد البحوث بشأن الصلات بين الحيوانات والبشر أكثر من مليوني دولار لدعم الأبحاث التي خلصت إلى أن الحيوانات الأليفة مفيدة في كل ميادين الصحة، من التوحد إلى صحة القلب مرورا بالخرف، وفق ستيف كينغ.

وتشير كريستين كليبن إلى أن وجود كلب أو هر في المنزل يخفف مستوى ضغط الدم في الجسم كما يقلص إصابات الأطفال بالحساسية، فضلا عن مساهمة ذلك في تحسين الصحة الذهنية بالإجمال.

ويدفع مالكو هذه الحيوانات مبالغ طائلة للعناية بها. فغسل الكلى يكلف ما بين 12 ألف دولار و15 ألفا للجلسة الواحدة، فيما تكلف عملية في القوائم ما بين 5 آلاف دولار وسبعة آلاف.

غير أن هذا التعامل البشري يقود أحيانا إلى ممارسات مثيرة للجدل تكون أحيانا خطرة على الحيوان، مثل فرض النظام الغذائي الشخصي عليها بما في ذلك الحميات الخالية من الغلوتين أو الحبوب.

وتلفت كليبن إلى أن هذا الأمر لا يتناسب مع حاجاتها الغذائية وقد يؤدي إلى نفوقها مبكرا.