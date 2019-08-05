حزب البديل الألماني يؤجج الخوف من المهاجرين

هسبريس - د.ب.أ

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن حزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض يؤجج مشاعر الخوف من المهاجرين بشكل منهجي.

وذكر الباحثان في علوم الإعلام القائمان على الدراسة، البروفيسور توماس هسترمان المنحدر من هامبورغ وإليزا هوفن المنحدرة من لايبتسيغ في "المجلة السياسية الجنائية": "طريقة حدوث ذلك باستمرار تعد أمرا مذهلا".

ولإجراء الدراسة قام الباحثان بتحليل إجمالي 242 بيانا إعلاميا لحزب البديل عن موضوع الجريمة في ألمانيا يعود للعام الماضي، وقاما بمقارنتها بالإحصائية الجنائية للشرطة التي تصدرها الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم استنادا إلى بيانات مكاتبها في الولايات الألمانية.

وقال هسترمان إنه تم وصف المشتبه بهم في ارتكاب جرائم على أنهم أجانب في 95 بالمئة من بيانات حزب البديل، فيما تم وصفهم على أنهم ألمان في 5 بالمئة فقط منها، مضيفا أنه تم التأكيد دائما في حالات الاشتباه ضد ألمان أن لديهم خلفية مهاجرة أو أن إسهامهم في ارتكاب الجريمة كان محدودا.

وفي الواقع تقل نسبة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم من غير الألمان عن 35 بالمئة، بحسب الإحصائية الشرطة للجرائم.

ويركز حزب البديل بصفة خاصة في بياناته الإعلامية على مهاجرين منحدرين من سورية والعراق وأفغانستان، وهم يمثلون 2ر5 بالمئة فقط بين جميع المشتبه فيهم في ارتكاب جرائم خلال عام 2018، وفقا للإحصائية الشرطية.

وأوضحت الدراسة أن الأفغان مثلا مسؤولون عن 20 بالمئة من الجرائم في بيانات حزب البديل، وفي الواقع هم يمثلون 5ر1 بالمئة بين جميع المشتبه فيهم في الإحصائية الشرطية.

وأضافت الدراسة أن هذا الوضع يتكرر مع السوريين أيضا، حيث أنهم يمثلون 5ر2 بالمئة فقط بين حالات المشتبه فيهم في الإحصائية الشرطية، فيما بلغت نسبتهم كمشتبه فيهم في بيانات حزب البديل 19 بالمئة.