استطلاع: الروس يحنون إلى زمن الحكم السوفيتي

هسبريس - د.ب.أ

أظهرت نتائج استطلاع للرأي على مستوى روسيا نشرت نتائجه أكبر مؤسسة مستقلة لاستطلاعات الرأي في البلاد "مركز ليفادا" اليوم الاثنين أن الروس لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الحكومة السوفيتية البائدة أكثر من حكومتهم الحالية.

وتمكن من شملهم الاستطلاع من اختيار خمس خصائص من قائمة تضم أكثر من 20 صفة لوصف كل حكومة. وكانت الصفات الأربع المميزة للحكومة السوفيتية جميعها إيجابية، أما بالنسبة للحكومة الحالية فقد كانت صفاتها المميزة التي اختارها المستطلعة آراؤهم جميعها سلبية.

وقال 29% ممن شاركوا في الاستطلاع إن الحكومة السوفيتية كانت "قريبة من الشعب" ، بينما قال 25% إنها كانت قوية ورأى 22% إنها كانت "صائبة" وقال 20% إنها كانت "شرعية".

بينما قال ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع (41%) إن الحكومة الحالية "إجرامية وفاسدة". وكانت الخصائص الثلاث التالية هي أنها "بعيدة عن الشعب" (31%) و "بيروقراطية" (24%) و "قصيرة النظر" (19%).

وأشار 15% فقط من المستطلعة آراؤهم إلى أنهم يعتقدون أن الحكومة الحالية شرعية.

وساهمت الصراعات الاقتصادية وما يتصل بها من إصلاح نظام المعاشات الذي رفع سن التقاعد خمس سنوات في تكوين صورة مظلمة للسلطات منذ انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي لولاية رابعة في منصبه.

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة استطلاع الرأي العام التي تمولها الدولة في الشهر الماضي أن 12% من الروس لا يملكون ما يكفي من المال للحصول على الغذاء.

وقال ربع المشاركين في ذلك الاستطلاع إن لديهم ما يكفي من المال للطعام ولكن ليس ما يكفي للملابس. وقال 11% فقط إن لديهم ما يكفي من المال لشراء سيارة - وكانت هذه الفئة الأكثر ثراء في الاستطلاع.

وهزت الاحتجاجات السياسية المعارضة العاصمة الروسية في عطلات نهاية الأسبوع الثلاثة الماضية، ومن المقرر تنظيم احتجاج آخر يوم السبت المقبل، بعد رفض مشاركة العديد من مرشحي المعارضة في الانتخابات المقبلة لمجلس المدينة.

وتم اعتقال أكثر من 600 شخص في العطلة الأسبوعية الماضية، وأكثر من 1000 شخص في الأسبوع السابق. وكان هذا أكبر عدد من الاعتقالات في مظاهرة في روسيا خلال العقد الأخير، حسبما قالت منظمة المراقبة المستقلة "OVD-Info" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .