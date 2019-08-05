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الرئيسية | خارج الحدود | 10 سنوات سجنا تنتظر جزائريا رفع راية أمازيغية

10 سنوات سجنا تنتظر جزائريا رفع راية أمازيغية

10 سنوات سجنا تنتظر جزائريا رفع راية أمازيغية
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 05 غشت 2019 - 20:40

طلبت نيابة محكمة عنابة بشرق الجزائر، الإثنين، الحكم بالسجن عشر سنوات في حق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة الجمعة 5 يوليو بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، بحسب ما ذكر محامي المتهم لوكالة فرنس برس.

وقال المحامي كسيلة زرقين: "مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس عشر سنوات وغرامة بمئتي ألف دينار (1500 يورو)". وتابع: "سيتم النطق بالحكم يوم الخميس".

وتم اعتقال فتيسي، البالغ 41 سنة، خلال مشاركته في تظاهرة الجمعة 5 يوليو بعنابة "وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري"، بتعبير المحامي.

وكان رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، حذر من رفع أي راية أخرى خلال التظاهرات غير العلم الجزائري.

وللأسباب نفسها تم توقيف نحو ستين شخصا في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، يوجدون رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين في 28 يوليو وصدر في حقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.

وذكر المحامي زرقين أن مرافعة الدفاع ارتكزت حول المبدأ القانوني "لا عقوبة إلا بنص"، بحيث "لا يوجد نص قانوني يمنع رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري، كما أن الراية الأمازيغية جزء من الهوية والثقافة الجزائرية التي يفترض أن تعمل الدولة على حمايتها كما في الدستور".

وكانت "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" التي يفترض أن تخرج البلاد من أزمتها، والتي تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير 2019، أعلنت أنها لن تبدأ عملها إلا بعد اتخاذ عدة "إجراءات تهدئة"، منها إطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.

وبعد أن عبر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بحذر عن "دراسة" هذه الطلبات مع العدالة، أكد رئيس الأركان رفضه "قطعيا" كل شروط "مسبقة" للحوار.

ونتيجة لذلك استقال أحد اعضائها وهو الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس، لكن الهيئة واصلت عملها بانضمام أعضاء جدد، منهم المحامية فاطمة الزهراء بن براهم التي اعتبرت أن "الهيئة أخطأت بفرضها هذه الشروط"، وأن "من أودع الحبس هم أشخاص متابعون بتهم جزائية وبمواد قانونية محددة"، كما جاء في تصريحها لصحيفة "الشروق" يوم الأحد الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - toto الاثنين 05 غشت 2019 - 20:48
qu est ce que vous attendez d,un regime militaire? ,,,,,comme meme au maroc il y,a un peu de liberte.
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2
2 - كذوب الاثنين 05 غشت 2019 - 20:50
اغلبية الشعب الجزاءري امازيغيون وماكاين لا عشرة سنين ولاهم يحزنون
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-10
3 - jalal الاثنين 05 غشت 2019 - 20:50
Espérons que le Maroc fait la même chose l’Algérie marche sur la bonne route
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-9
4 - abdou الاثنين 05 غشت 2019 - 20:53
نعم القرار،لأن المساس بسيادة الدولة خط احمر؛على عكس مغربما الحبيب الذي ترفع فيه ما يسمى بالعلم الأمازيغي في كل حين.
فلا عجب أن ترفع قريبا الاعلام الصحراوية.
إنه التخلف بعينه.
الناس وصلات للقمر و حنا وصلنا للعلم الأمازيغي.
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-5
5 - دجو الاثنين 05 غشت 2019 - 20:56
هذا معناه ان اصحاب النفوذ والسلطة المتسلطة يخافون حتى من الريح التي تزيح عوراتهم.
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12
6 - محيي الاثنين 05 غشت 2019 - 20:59
ماذا لو رفع علم الصومال، هل تكون مدة السجن مدى الحياة لأنها شرق افريقيا?
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1
7 - عباس الاندلسي الاثنين 05 غشت 2019 - 21:01
و اذا قيس الأمر بما وقع عندنا ، فإن القضاء المغربي كان رحيما لينا ....
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2
8 - hamid الاثنين 05 غشت 2019 - 21:03
رفع العلم 10 سنوات اما اذا طالب بتقرير مصيره فسيتم اعدامه فورا نهاية العصابة اتية لامحالة
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7
9 - مواطنة 1 الاثنين 05 غشت 2019 - 21:16
عقلية الهمج العروبي المتخلف ، هناك راية الوطن ولكن لكل شخص الحق في رفع راية تعبر عن جانب من هوية الوطن ، وإذا كان هؤلاء المسؤولون يرفضون الهوية الأمازيغية وينكرون أصل سكان شمال إفريقيا فذلك بسبب عقليتهم الامبيريالية وشعورهم بأنهم دخلاء ولابد أن يسيطروا على الوضع حتى لا يرجعوا لإبلهم بالجزيرة العربية . عاش شمال إفريقيا بجميع لهجاته وثقافاته .
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0
10 - مواطن مغربي الاثنين 05 غشت 2019 - 21:18
ونعم الصرامة مع أولئك..هكذا يجب أن يكون الأمر مع المتطرفون الامازيغ عندنا..لان من حمل علما اليوم طالب بالاستقلال غدا..
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7
11 - امازيغي الاثنين 05 غشت 2019 - 21:19
هدا ما كنا نقوله لكم مند زمان هؤلاء العربان و دينهم الذي ليس سوى اداة لنكح الاغبياء،مخبؤون وراء شعارات رنانة لا تنطلي حتى على الاطفال الصغار.نواياهم الحقيقة هي الاستيلاء على ممتلكاتنا وارضنا وهويتنا وحضارتنا و يصبحوا ملوكا علينا و امراء يستمتعون بخيراتنا فوق جثتنا. بعد ان اخرجونا من ديارنا ومنعونا من استعمال لغتنا هاهم الان يسجنون اي شخص يدافع عن هويته واصبحوا يقررون من هو الشمال افريقي و من غيره. البرابرة المسلمين هم من اوصلونا الى هذه الوضعية فقد صدق من وصفهم بالبربر.
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-18
12 - دا موح الاثنين 05 غشت 2019 - 21:22
إحصائيات 2012 تؤكد أن عدد الأمازيغ في المغرب 27% يعني أقلية لكن يشغلون كل المناصب العليا " وزراء ، أحزاب ...وكذالك أغلبة رؤوس الأموال أمازيغ لهذا يفرضون على الأغلبية أمانيهم وأحلامهم والدليل القاطع يزعمون أن لهم تاريخ بدون أشهر ولا نعرف هل يستعملون حسابات مبنية عل الشهر القمري أم الشمسي أصحوا يوما ما وقالوا نعيش في 2865 لا شهور لا حساب ....فبركوا كتابة المسامير وفرضوها ....يريدون فبركة حضارة إنطلاقا من لا شيئ
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0
13 - martin près du kiss الاثنين 05 غشت 2019 - 21:24
Regardez Algériens ce que vos militaires qui n'ont aucun pouvoir judiciaire font des Amazigh qui n'ont soulevé , que ce qu'eux , vénère car c'est leur identité amazigh incarné dans ce drapeaux..les militaires et surtout celui qui a massacré des milliers de vos semblables en 1991 et impose sa lois militaire même s'il n'est au yeux de la constitution Algérienne qu'un simple citoyen comme tout les algériens..Par quel droit arrete et donne des ordre aux magistrats de trouver des inculpations pour punir les fils du peuple qui ne veulent pas de lui..c'est un règlement de compte contre tous ceux qui se mettent contre lui et la lois des Russes et de Staline..les militaires et leur pouvoir ont ruinés l'Algérie...
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14 - hasib kamal الاثنين 05 غشت 2019 - 21:24
على اﻻمم المتحدة. والدول الكبرى قاطبة ان تنظر في قضية العلم اﻻمازيغي في بﻻد الجزائر الدي دابت عصابة الجزائر على منع اﻻمازيغ في وطنهم منها تجمع الكنكربس اﻻمازيعي واليوم منع العلم اﻻمازيعي بدون قانون والهلم اﻻمازيغي ليس للجزائر وحده بل لكل اﻻمازيغ في تمازغا وان دل هدا على شيئ فانما يدل على مواظبة عقيدة العنف الجي تشبع بها هؤﻻء المتسلطين عاى رقاب الشعوب ادن فعلى فقهاء القانون والجمعيات الحقوقية ان تداي برايها في هدا الصدد لتضع انظمة الهتليرية جانبا وعقيدة اﻻموية والعباسية جانبا وطرح مسايرة قوانين الحصر الحاضر الدي يتمتع به كافة اﻻمم كفى عنصرية وفرض انظمة المجازية
ان هده اﻻحكام تعد نكتة القرن ﻻحياء اﻻموات من قبورها ولكن هيهات اما توعدون العتلم اليوم بين ايديكم اما الى اﻻمام نبد استحمارالعقول والعالم
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15 - مومو الاثنين 05 غشت 2019 - 21:29
أعتقد أن السبب الحقيقي لحبسه هو تظاهره ضد النظام، و الراية الأمازيغية ليست سوى ذريعة. لكن لماذا لا يتم حبس كل المتظاهرين؟ لأن حبس المتظاهرين مباشرة سيؤدي حتما لتأجيجها، لهذا سيتم حبس كل من عليه حجة، يعني حمل علم ما، المساس بالدين، تدمير الممتلكات، تعطيل الناس عن أعمالهم، وهكذا.
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16 - جزائري فقط الاثنين 05 غشت 2019 - 21:30
تجي تفهم يدوخوك وما معنى أن يرفع هؤلاء الراية الأمازيغية ؟؟ وماذا يريد هؤلاء الناس بالظبط ؟؟ أليسوا مواطنين كيفنا كيفهم أو هم يعتقدون أنهم شعب الله المختار ؟؟؟؟ نحن في وطن واحد وكلنا نحمل راية واحدة نلتف حولها جميعا في المحن والشدائد وعن أي مظلومية يتباكون وهم قد أكلوا الأخضر واليابس والدليل على أن كل خيرات الوطن كانت تحت تصرفهم وتحت أيديهم أن أغلبية أفراد العصابة الموجودة الآن في الحراش من الامازيغ فلا داعي للتباكي وحمل رايات لا نعرف ولا نؤمن بها وهي مجرد أداة لتخريب الوطن وتقسيمه ويجب أن يعلم هؤلاء أن الاغلبية الصامتة في الجزائر ضد هذه الراية وهذا التوجه ونريد وطنا يتسع للجميع تحت راية واحدة ولا مكان فيه لهذه الاقلية العنصرية المقيتة صنيعة الاستعمار واللي معاجبوش الحال يدز معاهم والسلام أنشر من فضلك
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